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15 июля, 2022
 
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Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Милявская находится в базе сайта "Миротворец"
Милявская находится в базе сайта "Миротворец"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину не звонит своим знакомым и друзьям, так как боится разочароваться. Об этом он заявил в интервью, которое 13 июля опубликовано на YouTube-канале "Недвижимость в Испании с Alegria".

В качестве примера он привел разговор с российской певицей Лолитой.

"Лолита  это моя подруга. А я увидел, что от нее нет выхлопа. После войны мы с ней созвонились один раз и не поднимали эту тему. Я не хочу ругаться. Мы перестали общаться не потому, что это выяснили, а потому что война перевернула все. Это абсолютно правильно", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Недвижимость в Испании с Alegria / YouTube
Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. 

Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал Путина палачом.

Теги: Лолита Милявская, Алексей Панин, война России против Украины
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