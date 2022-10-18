Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
Новости

Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева

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Панин: Простите меня, украинцы, за то, что я русский
Панин: Простите меня, украинцы, за то, что я русский
Фото: actor.panin / Instagram

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин после очередного ракетного обстрела Киева российскими оккупантами заявил, что ему стыдно за то, что он является русским. Свое заявление он записал на камеру и 17 октября разместил в Instagram.

"Сегодня в очередной раз [президент РФ Владимир] Путин ударил по Киеву. Погибли невинные люди. Очень больно осознавать, что твоя страна ассоциируется во всем мире со словами "агрессор", "кровь", "смерть, "терроризм", – заявил актер.

Панин добавил, что ему больно от того, что, произнося слово "русский", все думают о Путине, убийствах и крови и не ассоциируют россиян, например, с "русским поэтом Александром Пушкиным и русским писателем Михаилом Булгаковым".

"Простите меня, украинцы, за то, что я русский", – добавил он в публикации.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.

Теги: Киев, Владимир Путин, Алексей Панин, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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