Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева

Панин: Простите меня, украинцы, за то, что я русский Фото: actor.panin / Instagram

"Сегодня в очередной раз [президент РФ Владимир] Путин ударил по Киеву. Погибли невинные люди. Очень больно осознавать, что твоя страна ассоциируется во всем мире со словами "агрессор", "кровь", "смерть, "терроризм", – заявил актер.

Панин добавил, что ему больно от того, что, произнося слово "русский", все думают о Путине, убийствах и крови и не ассоциируют россиян, например, с "русским поэтом Александром Пушкиным и русским писателем Михаилом Булгаковым".

"Простите меня, украинцы, за то, что я русский", – добавил он в публикации.