Чехия предоставила Украине все вооружение, которое могла – президент

Павел считает, что Киеву сейчас нужны танки и другая бронетехника, артиллерия, средства ПВО Фото: ЕРА

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По словам Павела, он еще видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых в Чехии есть производственные мощности. Однако с последним моет возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы в стране, сказал Павел.

"Рабочую силу здесь трудно найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", – отметил он.

Президент Чехии приветствовал решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2, так как "это открыло двери для всех других стран". Павел считает, что Киеву сейчас нужны танки и другая бронетехника, артиллерия, средства ПВО.

"Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", – добавил он.