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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чехия предоставила Украине все вооружение, которое могла – президент

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Павел считает, что Киеву сейчас нужны танки и другая бронетехника, артиллерия, средства ПВО
Павел считает, что Киеву сейчас нужны танки и другая бронетехника, артиллерия, средства ПВО
Фото: ЕРА

Чехия помогала Украине вооружением как могла, и предоставила Украине все вооружение, какое могла. Об этом президент Чехии Петр Павел рассказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое вышло 22 марта.

Статью, доступную по подписке, цитирует "Европейская правда"

По словам Павела, он еще видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых в Чехии есть производственные мощности. Однако с последним моет возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы в стране, сказал Павел. 

"Рабочую силу здесь трудно найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", – отметил он. 

Президент Чехии приветствовал решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2, так как "это открыло двери для всех других стран". Павел считает, что Киеву сейчас нужны танки и другая бронетехника, артиллерия, средства ПВО. 

"Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше", – добавил он. 

Контекст:

Чехия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля"

Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января. Президентскую присягу Павел принял 9 марта.

После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Чехия, ПВО, военная помощь, боеприпасы, бронетехника, Петр Павел
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