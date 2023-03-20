61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки

Павел позирует в кадре в специальном костюме для мотоциклистов.
"Если бы так можно было ездить в заграничные поездки", – подписал фото 61-летний Павел.
Бывший генерал НАТО Павел был избран президентом Чехии в конце января.
После победы на выборах он заявлял, что Украина должна вступить в НАТО сразу после завершения войны с Россией. При этом Павел выражал опасения, что вытеснение российских оккупантов с украинской территории может привести к проблемам Запада с Россией.
Президентскую присягу Павел принял 9 марта.