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Горсовет Хмельницкого после конфликта военного и священника отнял у УПЦ МП право на пользование землей. Его вернут в случае перехода общин в ПЦУ

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Решение горсовета было принято единогласно
Решение горсовета было принято единогласно
Фото: Хмельницька міська рада / Facebook

Горсовет Хмельницкого 4 апреля, после конфликта между военным и священником, отнял у УПЦ МП право на пользование землей. Об этом сообщает "Суспільне".

Решение, которое касается 13 земельных участков, было принято единогласно на внеочередной сессии горсовета – его поддержали все 38 присутствующих депутатов.

Все решения сегодня перед пленарным заседанием были рассмотрены на земельной комиссии, заявил ее председатель Сергей Болотников.

Как уточнил городской голова Александр Симчишин, еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин, на них городские власти не могут оказать влияния. Три участка расположены на территории других учреждений, в частности Межрегиональной академии управления персоналом и Хмельницкой областной больницы.

По словам мэра, городской совет вернет общинам право на пользование земельными участками при условии, что те перейдут в ПЦУ.

Контекст:

2 апреля в сети распространили видео потасовки между священником и военным в Свято-Покровском соборе в Хмельницком. Полиция открыла уголовное производство по факту событий, зафиксированных на видео, хмельницкая епархия заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму". 

В тот же день возле собора собрались сотни протестующих. В результате представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", а общине передали ключи от собора.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Хмельницкий, УПЦ МП, военные, провокации, война России против Украины, священник, ПЦУ
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