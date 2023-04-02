В сети распространили видео потасовки между священником и военным. Полиция открыла уголовное производство

Как рассказал Бурлик, мужчина в форме – военнослужащий Артур Ананьев. По его словам, Ананьев после начала полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт и получил контузию.

"Когда вся страна наблюдает за ситуацией в [Киево-Печерской] лавре, он сам пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в Московский патриархат?" – отметил Бурлик в подписи к видео.

На кадрах, которые он опубликовал, видно, что в потасовке с военнослужащим участие принимает священнослужитель и, вероятно, несколько мужчин-прихожан (они одеты в светское). В частности, священник ногой бьет по ногам военного и толкает его. Также там показано, как одна из женщин спрашивает: "Что же вы военного бьете?" – а прихожане, находящиеся в храме, наблюдают за конфликтом. Когда мужчину вывели из церкви, один из присутствующих заявил, что "нет разделения – украинская, русская" церковь и призвал Ананьева "побояться бога".

Издание vsim.ua обратилось в полицию за комментарием. Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала журналистам, что сегодня в 10.20 в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали сотрудников полиции", – рассказала она.

"Суспільному" Тимощук сообщила, что патрульным военнослужащего передали якобы свидетели конфликта. Эти свидетели заявили полиции, что военный "провоцировал конфликт", пытаясь сорвать богослужения и разбрасывая церковные вещи.

По словам спикера, сейчас "решается вопрос" о привлечении Ананьева к административной ответственности по ст. 173 Кодекса об админправонарушениях (мелкое хулиганство).

По факту конфликта, который зафиксирован на видео, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), рассказали "Суспільному" в Главном управлении Нацполиции Хмельницкой области. По словам пресс-секретаря управления Инны Глеги, военный не обращался в полицию с заявлением об избиении.

Хмельницкая епархия УПЦ МП утверждает, что Ананьев "напал на священнослужителя" после "указания своего непосредственного руководителя" Бурлика (так в церкви трактуют опубликованное в Stories заявление депутата, в котором он призывал "гнать московских попов").

"Действия молодого человека, который надел военную форму, хотя и не имеет никакого отношения к военнослужащим (так он лично сообщил сотрудникам полиции) провокационны, унижают форму украинского военного и прямо работают на российскую агрессию, дестабилизируя военное положение в Украине и раскалывая украинский народ", – заявили в епархии.