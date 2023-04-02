"Нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки". Митрополит Павел заявил, что в доме, где ему предстоит отбывать домашний арест, не на чем спать

Митрополит Павел: Я оттуда все раздал. Я не любил это место. Но ссылку надо там отбывать Фото: Yan Dobronosov / Facebbok

Видео заявления Лебедя в суде 1 апреля опубликовало "Радіо Свобода".

"Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит в суде журналистам.

Он также заявил, что в этом месте нет связи и он не сможет общаться даже со следователем.

"Небольшая хата. Я ее продавал, но никто не купил, поэтому я оттуда все раздал: кровати, стиральные машинки, холодильник. Четыре иконы забрали... Я не любил это место. Но ссылку надо там отбывать... Я вам говорю, бог свидетель (крестится), я там был [в прошлый раз] в 2009 году", – сказал Павел.

В постановлении суда о мере пресечения, фото которого опубликовало LIGA.net, говорится, что он в течение двух месяцев должен находиться в доме в селе Вороньков Киевской области.

Фото: news.liga.net

1 апреля СБУ сообщила о проведении следственных действий "в местах жительства и временного пребывания" Лебедя. Сам митрополит также сообщал, что проходят обыски "в его доме". Известно, что у митрополита есть жилье на территории Лавры.

На фото, опубликованных спецслужбой, большой дом с предметами роскоши, мягкой мебелью и обилием золотого цвета в интерьере. Однако СБУ не указала, что именно на фото – место жительства или место временного пребывания – и где оно находится.

Фото: Служба безпеки України / Telegram

В 2015 году активисты Автомайдана опубликовали снятое с дрона видео имения митрополита Павла в селе Вороньков. Оно очень похоже именно на тот дом, который зафиксирован на фото СБУ.

LIGA.net также пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что на фото СБУ именно тот дом в селе Вороньков, где, согласно постановлению, должен находиться в период домашнего ареста митрополит Павел.

Скриншот: ВГО АВТОМАЙДАН / YouTube