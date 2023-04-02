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"Нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки". Митрополит Павел заявил, что в доме, где ему предстоит отбывать домашний арест, не на чем спать

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Митрополит Павел: Я оттуда все раздал. Я не любил это место. Но ссылку надо там отбывать
Митрополит Павел: Я оттуда все раздал. Я не любил это место. Но ссылку надо там отбывать
Фото: Yan Dobronosov / Facebbok

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), которому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, заявил, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно постановлению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. По данным СМИ, это, возможно, тот самый дом, фото которого опубликовала СБУ.

Видео заявления Лебедя в суде 1 апреля опубликовало "Радіо Свобода".

"Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит в суде журналистам.

Он также заявил, что в этом месте нет связи и он не сможет общаться даже со следователем. 

"Небольшая хата. Я ее продавал, но никто не купил, поэтому я оттуда все раздал: кровати, стиральные машинки, холодильник. Четыре иконы забрали... Я не любил это место. Но ссылку надо там отбывать... Я вам говорю, бог свидетель (крестится), я там был [в прошлый раз] в 2009 году", – сказал Павел.

В постановлении суда о мере пресечения, фото которого опубликовало LIGA.net, говорится, что он в течение двух месяцев должен находиться в доме в селе Вороньков Киевской области.

Фото: news.liga.net
Фото: news.liga.net

1 апреля СБУ сообщила о проведении следственных действий "в местах жительства и временного пребывания" Лебедя. Сам митрополит также сообщал, что проходят обыски "в его доме". Известно, что у митрополита есть жилье на территории Лавры.

На фото, опубликованных спецслужбой, большой дом с предметами роскоши, мягкой мебелью и обилием золотого цвета в интерьере. Однако СБУ не указала, что именно на фото – место жительства или место временного пребывания  и где оно находится. 

Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В 2015 году активисты Автомайдана опубликовали снятое с дрона видео имения митрополита Павла в селе Вороньков. Оно очень похоже именно на тот дом, который зафиксирован на фото СБУ.

LIGA.net также пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что на фото СБУ именно тот дом в селе Вороньков, где, согласно постановлению, должен находиться в период домашнего ареста митрополит Павел. 

Скриншот: ВГО АВТОМАЙДАН / YouTube
Скриншот: ВГО АВТОМАЙДАН / YouTube

Контекст:

1 апреля СБУ объявила митрополиту о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет.

Теги: СБУ, Автомайдан, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Киевская область, жилье, обыски, домашний арест, митрополит Павел, Служба безопасности Украины, дом
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