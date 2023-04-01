СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру– СМИ

Информацию о следственных действиях "Украинской правде" подтвердил источник в правоохранительных органах. Подозрения вручены по статьям 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и 436 "Пропаганда войны", пишет "УП".

СБУ пока не дало официальных комментариев.

Активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram видео, где Лебедь, расписывается в получении подозрения.

Лебедь в обращении говорит, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". По его словам, подозрение сообщено в 7:30, сейчас идет обыск в его жилье на территории Лавры.



