Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую лавру для проверки

Комиссию второй день подряд не пускают в Киево-Печерскую лавру Фото: depositphotos.com

В агентстве отмечают, что по состоянию на 9.40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, к 111-му корпусу Лавры, но священнослужители и прихожане препятствовали попаданию их внутрь здания.

После этого комиссия приняла решение завершить свою работу.