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Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую лавру для проверки

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Комиссию второй день подряд не пускают в Киево-Печерскую лавру
Комиссию второй день подряд не пускают в Киево-Печерскую лавру
Фото: depositphotos.com

Комиссию Министерства культуры и информационной политики по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры вновь не пустили на территорию монастыря для проведения проверки. Об этом 31 марта сообщил "Интерфакс-Украина".

В агентстве отмечают, что по состоянию на 9.40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, к 111-му корпусу Лавры, но священнослужители и прихожане препятствовали попаданию их внутрь здания.

После этого комиссия приняла решение завершить свою работу.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом"а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, УПЦ МП, культура, Киево-Печерская лавра, церковь, Минкульт, проверки
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