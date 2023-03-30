Минкульт подал заявление в полицию из-за препятствования работе комиссии в Киево-Печерской лавре со стороны УПЦ МП

Ткаченко сообщил о заявлении в полицию из-за ситуации в Лавре Фото: EPA

"Входящие в состав комиссии представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же многочисленные неизвестные препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания", – написал он.

По словам Ткаченко, по факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию. 31 марта комиссия в любом случае продолжит работу, добавил он.

"Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", – прокомментировал министр.