"Господь не простит. Горе вам, бойтесь". Митрополит Павел разразился угрозами в адрес Зеленского за выселение УПЦ МП из Лавры

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, на нашем пожелании, можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этого поступка", – заявил митрополит Павел.
По его словам, "220 человек братии выброшены на улицу" потому, что Зеленский не принял приходивших к нему членов Синода УПЦ МП вместе с предстоятелем церкви Онуфрием.
"Вы не могли прекратить одержимого буйством злобы ненависти и дьявольским взбешением министра культуры [и информационной политики Украины Александра Ткаченко]. Значит, он творит все по вашему разрешению. Горе вам, бойтесь", – сказал священнослужитель, обращаясь к президенту.
Митрополит Павел считает, что из-за "давления на судей" в иске УПЦ МП в связи с выселением из Лавры (был установлен срок до 29 марта) отказали уже три судьи.
Зеленский в обращении к украинцам по итогам 29 марта заявил, что в Украине сделан шаг "к укреплению духовной независимости государства, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией".
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".
Представители УПЦ МП получили письмо, в котором говорится, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ.