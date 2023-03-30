"Господь не простит. Горе вам, бойтесь". Митрополит Павел разразился угрозами в адрес Зеленского за выселение УПЦ МП из Лавры

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, на нашем пожелании, можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этого поступка", – заявил митрополит Павел.

По его словам, "220 человек братии выброшены на улицу" потому, что Зеленский не принял приходивших к нему членов Синода УПЦ МП вместе с предстоятелем церкви Онуфрием.

"Вы не могли прекратить одержимого буйством злобы ненависти и дьявольским взбешением министра культуры [и информационной политики Украины Александра Ткаченко]. Значит, он творит все по вашему разрешению. Горе вам, бойтесь", – сказал священнослужитель, обращаясь к президенту.

Митрополит Павел считает, что из-за "давления на судей" в иске УПЦ МП в связи с выселением из Лавры (был установлен срок до 29 марта) отказали уже три судьи.

Зеленский в обращении к украинцам по итогам 29 марта заявил, что в Украине сделан шаг "к укреплению духовной независимости государства, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией".