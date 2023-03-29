Данилов об УПЦ МП в Киево-Печерской лавре: Мы не будем их выносить за ноги, сами потихоньку уйдут

"Давайте не будем говорить "выселение", это же не отель. Это собственность нашего государства, совместная собственность всех граждан, которая должна быть освобождена согласно существующим нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он не должен выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что власть не допустит на территории лавры провокаций, "которые на сегодняшний день хочет устроить российская ФСБ".

"Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к каким-то условиям, кому-то там было комфортно. Для нас это вопрос национальной безопасности. Работы российской церкви на территории нашей страны не может быть", – сказал он.

Данилов отметил, что количество представителей УПЦ МП в Киево-Печерской лавре была намного больше, чем в любых других церквях.

Также он ответил на вопрос, может ли в целом функционировать УПЦ МП на территории Украины.

"Любая институция, связанная с Московией, не имеет права функционировать на территории Украины. У нас запрещено сотрудничество со страной агрессором. Им нужно привести в соответствие все свои нормативные документы, и потом будем смотреть, каким образом они будут работать", – сказал он.