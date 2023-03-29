Данилов об УПЦ МП в Киево-Печерской лавре: Мы не будем их выносить за ноги, сами потихоньку уйдут

"Давайте не будем говорить "выселение", это же не отель. Это собственность нашего государства, совместная собственность всех граждан, которая должна быть освобождена согласно существующим нормативно-правовым документам. Если кто-то считает, что он не должен выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается", – сказал он.
Данилов подчеркнул, что власть не допустит на территории лавры провокаций, "которые на сегодняшний день хочет устроить российская ФСБ".
"Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к каким-то условиям, кому-то там было комфортно. Для нас это вопрос национальной безопасности. Работы российской церкви на территории нашей страны не может быть", – сказал он.
Данилов отметил, что количество представителей УПЦ МП в Киево-Печерской лавре была намного больше, чем в любых других церквях.
Также он ответил на вопрос, может ли в целом функционировать УПЦ МП на территории Украины.
"Любая институция, связанная с Московией, не имеет права функционировать на территории Украины. У нас запрещено сотрудничество со страной агрессором. Им нужно привести в соответствие все свои нормативные документы, и потом будем смотреть, каким образом они будут работать", – сказал он.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. 29 марта он сказал, что Московский партиархат не уйдет из Лавры до решения суда.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".