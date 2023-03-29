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ПЦУ назначила исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП ему объявили о запрете в служении

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Архимандрит Авраамий перешел из УПЦ МП в ПЦУ
Архимандрит Авраамий перешел из УПЦ МП в ПЦУ
Фото: pomisna.info

Митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины. Об этом сообщает сайт ПЦУ 29 марта.

Архимандрит Авраамий, являющийся членом Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, обратился к митрополиту Епифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря. Епифаний удовлетворил его просьбу.

Новый наместник обратился к братии с призывом "признать новую каноническую реальность существования в Украине Поместной православной церкви Украины", которой предоставлен томос об автокефалии. Он также призвал оставаться в Лавре в составе ПЦУ.

Авраамий, который ранее входил в УПЦ МП, отметил, что ситуацию вокруг Лавры сформировали предыдущий наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода.

"Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну, – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к правительству Украины с просьбой передать в пользование украинской Лавре помещение для отправления богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Епифаний выразил надежду, что государство поможет защитить наместника и монастырь от возможных провокаций Московского патриархата.

В УПЦ МП отреагировали на назначение нового наместника. Там заявили, что архимандриту Авраамию запрещается священнослужение "за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя".

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви,  официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. 29 марта он сказал, что Московский партиархат не уйдет из Лавры до решения суда.

21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Епифаний, ПЦУ
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