ПЦУ назначила исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП ему объявили о запрете в служении

Архимандрит Авраамий, являющийся членом Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, обратился к митрополиту Епифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря. Епифаний удовлетворил его просьбу.

Новый наместник обратился к братии с призывом "признать новую каноническую реальность существования в Украине Поместной православной церкви Украины", которой предоставлен томос об автокефалии. Он также призвал оставаться в Лавре в составе ПЦУ.

Авраамий, который ранее входил в УПЦ МП, отметил, что ситуацию вокруг Лавры сформировали предыдущий наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода.

"Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну, – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к правительству Украины с просьбой передать в пользование украинской Лавре помещение для отправления богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Епифаний выразил надежду, что государство поможет защитить наместника и монастырь от возможных провокаций Московского патриархата.

В УПЦ МП отреагировали на назначение нового наместника. Там заявили, что архимандриту Авраамию запрещается священнослужение "за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя".