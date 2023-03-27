В МИД Украины отреагировали на выводы ООН о "дискриминационном характере" проверок СБУ на объектах УПЦ МП

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко заявил 27 марта в Facebook, комментируя отчет УВКПЧ, в котором говорится, что проверки Службы безопасности Украины на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата могут иметь "дискриминационный характер".

"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах", – написал Николенко.

УВКПЧ обратило внимание на проверки СБУ на объектах УПЦ МП в своем отчете о ситуации с соблюдением прав человека, который охватывает период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023-го.