В МИД Украины отреагировали на выводы ООН о "дискриминационном характере" проверок СБУ на объектах УПЦ МП

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко заявил 27 марта в Facebook, комментируя отчет УВКПЧ, в котором говорится, что проверки Службы безопасности Украины на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата могут иметь "дискриминационный характер".
"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах", – написал Николенко.
УВКПЧ обратило внимание на проверки СБУ на объектах УПЦ МП в своем отчете о ситуации с соблюдением прав человека, который охватывает период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023-го.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
Украина ввела санкции против ряда представителей УПЦ МП, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество".