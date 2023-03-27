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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Украины отреагировали на выводы ООН о "дискриминационном характере" проверок СБУ на объектах УПЦ МП

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Николенко: Свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность
Николенко: Свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Министерство иностранных дел Украины призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздерживаться от несбалансированных политических оценок в своих отчетах.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко заявил 27 марта в Facebook, комментируя отчет УВКПЧ, в котором говорится, что проверки Службы безопасности Украины на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата могут иметь "дискриминационный характер". 

"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах", – написал Николенко. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid023vqRiChD6h4MsqojvB1x7u5Dst6Qfv48ypVsGkW4Ba9eba13QxHMCNva6FJ6f6nvl

УВКПЧ обратило внимание на проверки СБУ на объектах УПЦ МП в своем отчете о ситуации с соблюдением прав человека, который охватывает период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023-го. 

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Украина ввела санкции против ряда представителей УПЦ МП, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, РПЦ, ООН, МИД Украины, УПЦ МП, церковь, дискриминация, отчет, Олег Николенко
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