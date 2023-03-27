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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН считают, что проверки СБУ в храмах УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер"

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СБУ сообщала о проведении ряда контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в разных регионах Украины
СБУ сообщала о проведении ряда контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в разных регионах Украины
Фото: ssu.gov.ua

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в своем отчете о ситуации с соблюдением прав человека, который охватывает период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023-го, обратило внимание на проверки Службы безопасности Украины на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отчет был обнародован 24 марта. 

В документе отмечается, что СБУ в течение отчетного периода провела проверки (в отчете они названы обысками, а украинская спецслужба в своих релизах называла это контрразведывательными мерами, из сообщений следовало, что речь об осмотрах, а не обысках). 

УВКПЧ зафиксировал проведение проверок на объектах УПЦ МП в Киеве, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях. 

"В некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с использованием полиграфа", – отметили авторы отчета. 

По наблюдениям УВКЧП, СБУ объявила о подозрении как минимум трем лицам: двум – за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам и одному – по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность Украины и отрицание вооруженной агрессии РФ. 

"УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство", – резюмировали авторы отчета. 

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Украина ввела санкции против ряда представителей УПЦ МП, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, УПЦ МП, права человека, церковь, дискриминация, спецслужбы, отчет, война России против Украины, полиграф, обыски, проверки
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