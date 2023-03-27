В ООН считают, что проверки СБУ в храмах УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер"

СБУ сообщала о проведении ряда контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в разных регионах Украины Фото: ssu.gov.ua

Отчет был обнародован 24 марта.

В документе отмечается, что СБУ в течение отчетного периода провела проверки (в отчете они названы обысками, а украинская спецслужба в своих релизах называла это контрразведывательными мерами, из сообщений следовало, что речь об осмотрах, а не обысках).

УВКПЧ зафиксировал проведение проверок на объектах УПЦ МП в Киеве, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях.

"В некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с использованием полиграфа", – отметили авторы отчета.

По наблюдениям УВКЧП, СБУ объявила о подозрении как минимум трем лицам: двум – за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам и одному – по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность Украины и отрицание вооруженной агрессии РФ.

"УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство", – резюмировали авторы отчета.