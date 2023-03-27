В ООН считают, что проверки СБУ в храмах УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер"

Отчет был обнародован 24 марта.
В документе отмечается, что СБУ в течение отчетного периода провела проверки (в отчете они названы обысками, а украинская спецслужба в своих релизах называла это контрразведывательными мерами, из сообщений следовало, что речь об осмотрах, а не обысках).
УВКПЧ зафиксировал проведение проверок на объектах УПЦ МП в Киеве, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях.
"В некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с использованием полиграфа", – отметили авторы отчета.
По наблюдениям УВКЧП, СБУ объявила о подозрении как минимум трем лицам: двум – за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам и одному – по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность Украины и отрицание вооруженной агрессии РФ.
"УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство", – резюмировали авторы отчета.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
Украина ввела санкции против ряда представителей УПЦ МП, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество".