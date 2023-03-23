"Куда это все? Кухни, прачечная". В УПЦ МП заявили, что не будут покидать Лавру после 29 марта "ни под каким предлогом"

Обращение "к верным чадам" Синод принял еще 20 марта, но пресс-служба УПЦ МП обнародовала его сегодня, 23 марта.
В УПЦ МП заявили, что украинская власть "презирает и разоряет святыни", пытаясь "православных, всесторонне запугать, уговорить на некий "компромисс" и в результате просто уничтожить".
Синод заявил, что в 1988 году УПЦ МП получила в пользование здания Лавры "в чрезвычайно ужасном состоянии".
"За 35 лет по восстановлению монашеской жизни братия обители не просто отстроила и восстановила все вокруг, а приумножила и украсила киевский удел Божией Матери", – добавили авторы обращения, но не упомянули о незаконных сооружениях и других нарушениях, которые обнаружили во время проверки на территории заповедника.
Якобы в ответ на "просьбы защитить законное право и дальше молиться в Киево-Печерской лавре и заботиться о ней" Синод УПЦ МП заявил: "Никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое православие". Представители церкви призвали своих сторонников "крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать" Лавру.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) 22 марта записал обращение, в котором в очередной раз заявил, что монахи УПЦ МП не намерены покидать Лавру после 29 марта, когда должен быть расторгнут договор о пользовании ими помещениями заповедника.
"Нам дали две недели – до 29 марта, – [чтобы] выселиться с обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь для монахов и паломников. Здесь у нас все то, что необходимо для жизни. Кухни – одна, вторая. Вышивальный цех, прачечная. Потому что много приезжает паломников. У нас просто нет места, куда это все [перевозить] – кухни, прачечная. У нас нет места, нам некуда все это отвозить, а оставлять все это мы не намерены", – сказал он.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанного с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере, пакуют вещи".