"Куда это все? Кухни, прачечная". В УПЦ МП заявили, что не будут покидать Лавру после 29 марта "ни под каким предлогом"

Митрополит Павел: Здесь у нас все то, что необходимо для жизни. Вышивальный цех, кухни, прачечная. У нас нет места, нам некуда все это отвозить, а оставлять все это мы не намерены Скриншот: Киево-Печерская Лавра / YouTube

Обращение "к верным чадам" Синод принял еще 20 марта, но пресс-служба УПЦ МП обнародовала его сегодня, 23 марта.

В УПЦ МП заявили, что украинская власть "презирает и разоряет святыни", пытаясь "православных, всесторонне запугать, уговорить на некий "компромисс" и в результате просто уничтожить".

Синод заявил, что в 1988 году УПЦ МП получила в пользование здания Лавры "в чрезвычайно ужасном состоянии".

"За 35 лет по восстановлению монашеской жизни братия обители не просто отстроила и восстановила все вокруг, а приумножила и украсила киевский удел Божией Матери", – добавили авторы обращения, но не упомянули о незаконных сооружениях и других нарушениях, которые обнаружили во время проверки на территории заповедника.

Якобы в ответ на "просьбы защитить законное право и дальше молиться в Киево-Печерской лавре и заботиться о ней" Синод УПЦ МП заявил: "Никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое православие". Представители церкви призвали своих сторонников "крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать" Лавру.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) 22 марта записал обращение, в котором в очередной раз заявил, что монахи УПЦ МП не намерены покидать Лавру после 29 марта, когда должен быть расторгнут договор о пользовании ими помещениями заповедника.

"Нам дали две недели – до 29 марта, – [чтобы] выселиться с обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь для монахов и паломников. Здесь у нас все то, что необходимо для жизни. Кухни – одна, вторая. Вышивальный цех, прачечная. Потому что много приезжает паломников. У нас просто нет места, куда это все [перевозить] – кухни, прачечная. У нас нет места, нам некуда все это отвозить, а оставлять все это мы не намерены", – сказал он.