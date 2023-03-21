На территории Киево-Печерской лавры обнаружены нарушения со стороны монастыря УПЦ МП – Мининформполитики

"Министерство [...] в ходе проверки установило ряд нарушений со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви. Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о бесплатном использовании религиозной организацией культовых строений и другого имущества, которые являются государственной собственностью", – говорится в сообщении.

Ведомство перечислило выявленные нарушения:

самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника;

нецелевое использование объекта госсобственности, в частности подвала 1914 года;

ненадлежащее содержание памятника архитектуры местного значения – книжного склада, корпус 113;

передача без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущества третьим лицам (зарегистрировано 20 посторонних юрлиц, в субаренду передана недвижимость).

"Напомним, УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта. Сейчас на территории Киево-Печерской лавры работает комиссия по проверке наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в [...] мужской монастырь Украинской православной церкви. Ее создали согласно приказу министерства", – объяснили в Мининформполитики.