На территории Киево-Печерской лавры обнаружены нарушения со стороны монастыря УПЦ МП – Мининформполитики

"Министерство [...] в ходе проверки установило ряд нарушений со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви. Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о бесплатном использовании религиозной организацией культовых строений и другого имущества, которые являются государственной собственностью", – говорится в сообщении.
Ведомство перечислило выявленные нарушения:
"Напомним, УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта. Сейчас на территории Киево-Печерской лавры работает комиссия по проверке наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в [...] мужской монастырь Украинской православной церкви. Ее создали согласно приказу министерства", – объяснили в Мининформполитики.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанном с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.