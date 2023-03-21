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На территории Киево-Печерской лавры обнаружены нарушения со стороны монастыря УПЦ МП – Мининформполитики

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УПЦ МП должна покинуть Лавру до 29 марта, отметили в Мининформполитики
УПЦ МП должна покинуть Лавру до 29 марта, отметили в Мининформполитики
Фото: lavra.ua

Во время проверки Киево-Печерской лавры были обнаружены нарушения со стороны мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 21 марта проинформировало Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Министерство [...] в ходе проверки установило ряд нарушений со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви. Эти нарушения могут служить основанием для расторжения договора аренды о бесплатном использовании религиозной организацией культовых строений и другого имущества, которые являются государственной собственностью", – говорится в сообщении.

Ведомство перечислило выявленные нарушения:

  • самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника;
  • нецелевое использование объекта госсобственности, в частности подвала 1914 года;
  • ненадлежащее содержание памятника архитектуры местного значения – книжного склада, корпус 113;
  • передача без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущества третьим лицам (зарегистрировано 20 посторонних юрлиц, в субаренду передана недвижимость).

"Напомним, УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта. Сейчас на территории Киево-Печерской лавры работает комиссия по проверке наличия, условий хранения и состояния сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в [...] мужской монастырь Украинской православной церкви. Ее создали согласно приказу министерства", – объяснили в Мининформполитики.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанном с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: недвижимость, религия, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, перестройка, скандал, заповедник, Мининформполитики, имущество, проверки, нарушение, Министерство культуры и информационной политики
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