УПЦ МП оставила Павла наместником Киево-Печерской лавры, но уволила других пророссийских священнослужителей

Как пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, ожидалось, что на заседании уволят с должности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Однако этого не произошло.

В то же время на синоде приняли решение в отношении двух других пророссийских священнослужителей. В частности, речь о митрополите Симферопольском и Крымском Лазаре – его вывели из состава постоянных членов синода.

В УПЦ МП объяснили это решение тем, что Лазарь не имеет возможности принимать участие в заседаниях синода. При этом Лазарь, он же Ростислав Швец, находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.

Лазарь неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных оккупационными властями Крыма. В частности, 23 февраля 2015 года по случаю первой годовщины создания "ополчения Крыма" митрополит провел молебен и освятил памятный камень "самообороне Крыма".

Кошкина напомнила, что Лазарь также не признал собор от 27 мая 2022 года, на котором УПЦ МП заявила о своей независимости и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, хоть не осудила его. А в июне 2022-го Лазарь перевел все епархии в аннексированном Крыму под прямое управление патриарха Кирилла.

Еще одно решение синода касалось епископа Макаровского Гедеона. Синод уволил его "по состоянию здоровья" с должностей викария Киевской митрополии и наместника Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря Киева.

Гедеон еще в 2019 году оказался в центре скандала из-за того, что у него обнаружили паспорта нескольких стран. Из-за этого пограничники изъяли у него украинский загранпаспорт, а также заявили, что он занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Из-за наличия российского паспорта Гедеона лишили и украинского гражданства, однако в 2020-м Апелляционный суд в Киеве обязал вернуть ему гражданство.

LB.ua 16 февраля писал, что Гедеона в декабре 2022 года повторно лишили гражданства Украины. Сейчас, как пишет Кошкина, Гедеон служит в российской Казани.