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УПЦ МП оставила Павла наместником Киево-Печерской лавры, но уволила других пророссийских священнослужителей

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Заседание синода УПЦ МП состоялось 20 марта
Заседание синода УПЦ МП состоялось 20 марта
Фото: news.church.ua

20 марта в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялось заседание священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О его результатах сообщается на сайте УПЦ МП.

Как пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, ожидалось, что на заседании уволят с должности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Однако этого не произошло.

В то же время на синоде приняли решение в отношении двух других пророссийских священнослужителей. В частности, речь о митрополите Симферопольском и Крымском Лазаре – его вывели из состава постоянных членов синода.

В УПЦ МП объяснили это решение тем, что Лазарь не имеет возможности принимать участие в заседаниях синода. При этом Лазарь, он же Ростислав Швец, находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.

Лазарь неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных оккупационными властями Крыма. В частности, 23 февраля 2015 года по случаю первой годовщины создания "ополчения Крыма" митрополит провел молебен и освятил памятный камень "самообороне Крыма".

Кошкина напомнила, что Лазарь также не признал собор от 27 мая 2022 года, на котором УПЦ МП заявила о своей независимости и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, хоть не осудила его. А в июне 2022-го Лазарь перевел все епархии в аннексированном Крыму под прямое управление патриарха Кирилла.

Еще одно решение синода касалось епископа Макаровского Гедеона. Синод уволил его "по состоянию здоровья" с должностей викария Киевской митрополии и наместника Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря Киева. 

Гедеон еще в 2019 году оказался в центре скандала из-за того, что у него обнаружили паспорта нескольких стран. Из-за этого пограничники изъяли у него украинский загранпаспорт, а также заявили, что он занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Из-за наличия российского паспорта Гедеона лишили и украинского гражданства, однако в 2020-м Апелляционный суд в Киеве обязал вернуть ему гражданство.

LB.ua 16 февраля писал, что Гедеона в декабре 2022 года повторно лишили гражданства Украины. Сейчас, как пишет Кошкина, Гедеон служит в российской Казани.

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/pfbid02BdHP8pw5ZP6cL7aZaX5xLRzWmnupVzXKYK9jF1EYZhwwUQqYR9rrNiUQkCpXp4PMl

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанном с Киево-Печерской Лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Симферополь, санкции, УПЦ МП, церковь, Соня Кошкина, Казань
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