Члены Синода УПЦ МП пришли на Банковую, чтобы встретиться с Зеленским

Митрополит Антоний также опубликовал видео, где члены Синода уточняют, что они не требуют, но просят встречи с Зеленским.
Как пишет LB.ua, на видео запечатлены предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь), а также митрополит Лука Запорожский, который еще в декабре 2022 года встречался со своими подчиненными на оккупированных территориях, уговаривая их попроситься под подчинение РПЦ.
На сайте УПЦ МП говорится, что они прибыли на Банковую "с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви".
Отмечается, что ориентировочно в 13.30 к членам Синода вышла представительница Офиса президента и предложила передать обращение президенту. Онуфрий отметил, что иерархи надеются сделать это во время личной встречи с Зеленским. Судя по опубликованном видео, причина визита представителей УПЦ МП – ситуация вокруг Лавры.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.