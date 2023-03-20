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Члены Синода УПЦ МП пришли на Банковую, чтобы встретиться с Зеленским

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Члены Синода УПЦ МП пришли на Банковую
Члены Синода УПЦ МП пришли на Банковую
Фото: Митрополит Антоний / Facebook

Члены Священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли к Офису президента Украины в Киеве, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в Facebook.

https://www.facebook.com/MitropolitAntoniy/posts/pfbid02WCRQsGc2PUVE6zU3Z8vQobaFAeZnPXA1ms2aUkhMS7hvun1399Kk7ZaoAmUHQarWl

Митрополит Антоний также опубликовал видео, где члены Синода уточняют, что они не требуют, но просят встречи с Зеленским.

Как пишет LB.ua, на видео запечатлены предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь), а также митрополит Лука Запорожский, который еще в декабре 2022 года встречался со своими подчиненными на оккупированных территориях, уговаривая их попроситься под подчинение РПЦ.

https://www.facebook.com/MitropolitAntoniy/videos/764141408256088/

На сайте УПЦ МП говорится, что они прибыли на Банковую "с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви".

Отмечается, что ориентировочно в 13.30 к членам Синода вышла представительница Офиса президента и предложила передать обращение президенту. Онуфрий отметил, что иерархи надеются сделать это во время личной встречи с Зеленским. Судя по опубликованном видео, причина визита представителей УПЦ МП – ситуация вокруг Лавры.

https://www.facebook.com/Church.ua/videos/544456191132746/

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, РПЦ, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Онуфрий, церковь, офис, Владимир Зеленский, митрополит Антоний, митрополит Павел
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