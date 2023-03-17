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Данилов рассказал, что будет с монахами УПЦ МП, если они не выедут из Киево-Печерской лавры

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Договор с УПЦ МП о пользовании Лаврой будет расторгнут с 29 марта
Договор с УПЦ МП о пользовании Лаврой будет расторгнут с 29 марта
Фото: depositphotos.com

По отношению к монахам Украинской православной церкви Московского патриархата, которые отказываются выселяться из Киево-Печерской лавры, не будет применяться физическая сила. Об этом в опубликованном 17 марта интервью "Радіо Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"То, что касается церкви, – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что положено нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украинское государство не выступает против церкви.

"Другое дело, что этим пользуются представители 5-го и 1-го управлений ФСБ РФ, которые есть непосредственно в определенном количестве в этой среде... Мы ведь не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не должны государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках", – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В письме-предупреждении к монастырю, опубликованном 10 марта 2023 года на сайте Лавры, руководство заповедника сообщило, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, Алексей Данилов
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