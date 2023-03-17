Данилов рассказал, что будет с монахами УПЦ МП, если они не выедут из Киево-Печерской лавры

"То, что касается церкви, – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что положено нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украинское государство не выступает против церкви.

"Другое дело, что этим пользуются представители 5-го и 1-го управлений ФСБ РФ, которые есть непосредственно в определенном количестве в этой среде... Мы ведь не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не должны государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках", – сказал секретарь СНБО.