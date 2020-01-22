Апелляционный суд в Киеве обязал вернуть украинское гражданство епископу УПЦ МП Гедеону

В июне 2018 года управление Госмиграционной службы в Волынской области отменило украинское гражданство епископа УПЦ МП Гедеона. В сентябре 2019-го Окружной админсуд Киева постановил вернуть ему гражданство. Это решение подтвердил в январе 2020 года Шестой апелляционный админсуд в Киеве.

22 января Шестой апелляционный административный суд в Киеве поддержал решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) за сентябрь 2019 года вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеону (Юрию Харону), которого лишили гражданства и запретили въезд в Украину.

Об этом "Украинской правде" сообщили в апелляционном суде.

Издание отмечает, что в своем иске Гедеон требовал от управления Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) в Волынской области восстановить его украинское гражданство, которое было отменено в июне 2018 года.

Шестой апелляционный админсуд полностью удовлетворил иск епископа УПЦ МП. Решение вступает в силу в день принятия, но миграционная служба может его оспорить, подчеркнули в "Украинской правде".

В мае 2018 года Гедеон был избран епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии.

Вечером 13 февраля 2019 года епископа не пустили в Украину из-за проблем с документами. Он прилетел из Франкфурта в аэропорт Борисполь. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что у Гедеона в аэропорту изъяли украинский заграничный паспорт, так как у него есть гражданство нескольких стран. Епископ в видеообращении на странице в Facebook из Борисполя сообщил, что вылетал из Украины 15 дней назад и тогда никаких проблем не было.

14 февраля Гедеон вылетел из Украины. Он заявил, что к трапу самолета в аэропорту Борисполь его вели "вооруженные автоматчики, как преступника".

В СБУ сообщили, что у епископа были паспорта гражданина Украины, РФ и США, а его деятельность угрожала национальной безопасности Украины.

19 сентября Окружной админсуд Киева обязал ГМСУ внести в реестры и базы данных информацию об отмене ГМСУ в Волынской области датированного 21 июня 2018 года решения о приобретении Гедеоном украинского гражданства.