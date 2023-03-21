В УПЦ МП заявили, что им закрыли доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры

Монахов УПЦ МП не будут пускать в пещеры из-за работы комиссии, которая проверит наличие, сохранность и состояние хранения культурных ценностей Фото: church.ua

Об этом пресс-служба УПЦ МП сообщила 20 марта.

Согласно заявлению, руководство заповедника закрыло монахам доступ также к Крестовоздвиженскому, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

"То есть молитва в этих храмах будет невозможна", – отметили в УПЦ МП.

Причина запрета – работа комиссии, которая будет проверять наличие, сохранность и состояние хранения культурных ценностей в этих помещениях.