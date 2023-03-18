Эпифаний: Призываю братию Лавры содействовать процессу освобождения от московского ига

"В течение длительного времени и наша церковь, и Украинское государство, и общество пытались побуждать руководство [Украинской православной церкви] Московского патриархата в Украине окончательно прекратить подчинение российскому центру, который полностью находится под контролем кремлевской администрации и используется как орудие гибридной агрессии против Украины. В ответ все увидели попытку ввести в заблуждение государство и общество декларированием отделения от Московского патриархата при фактическом сохранении подчинения ему", – сказал он.
Предстоятель ПЦУ отметил, что предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий и возглавляемый им синод "никак не реагировали на многочисленные факты коллаборации своих иерархов и духовенства с российскими оккупантами, на аннексию [патриархом Русской православной церкви] Кириллом Гундяевым религиозных структур, расположенных на временно оккупированных территориях" и что "в духе российской пропаганды они сосредоточились на обвинениях против Украины".
"И обществу в целом, и братии в частности хорошо известны многочисленные примеры того, как под руководством нынешнего главы монастыря Лавра последовательно и сознательно превращалась в центр пропаганды идеологии "русского мира" – той идеологии, которая стала фундаментом и служит оправданием войны России против Украины", – объяснил Епифаний.
По его словам, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) "получил награду от кремлевского диктатора, а российское руководство сейчас всеми силами пытается воспрепятствовать освобождению украинской святыни от московской духовной оккупации".
"В который раз призываю братию Лавры содействовать процессу освобождения от московского ига. У нас единая православная вера, и мы принадлежим к единой церкви Христовой. Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но, наоборот, – местом молитвы, набожной монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", – заявил Епифаний.
Он подчеркнул, что "сердца открыты для единения".
"Как священноархимандрит я засвидетельствую свое уважение к подлинным благочестивым традициям жизни Лавры, ее богослужебным особенностям, к тем отцам и братьям, кто пришел в эту обитель ради подвига и спасения души. Ко всем, кто не разделяет идеологию "русского мира" и те искажения, которые она вносит в церковную жизнь", – сказал предстоятель ПЦУ.
Епифаний призвал братию Лавры не верить утверждениям, что якобы "ситуация вокруг Ларвы временная и вскоре ее снова закрепят за предыдущими пользователями".
"Как священноархимандрит я засвидетельствую братии, что все из вас, кто следуют требованиям канонов и томоса, отбросят беззаконную власть Москвы, – продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры. Управлять текущими делами обители будут те, кто знает традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, у кого есть соответствующие способности и кто не запятнал себя преданностью "русскому миру". Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен. Как священноархимандрит Лавры я открыт к диалогу и общению. Наша цель – сохранить и обновить обитель отцов наших Антония и Феодосия, очистить ее от заблуждения "русского мира". Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто разделяет это стремление", – заявил он.
Лавра принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В ПЦУ считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В письме-предупреждении к монастырю, опубликованном 10 марта 2023 года на сайте Лавры, руководство заповедника сообщило, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.