Эпифаний: Призываю братию Лавры содействовать процессу освобождения от московского ига

"В течение длительного времени и наша церковь, и Украинское государство, и общество пытались побуждать руководство [Украинской православной церкви] Московского патриархата в Украине окончательно прекратить подчинение российскому центру, который полностью находится под контролем кремлевской администрации и используется как орудие гибридной агрессии против Украины. В ответ все увидели попытку ввести в заблуждение государство и общество декларированием отделения от Московского патриархата при фактическом сохранении подчинения ему", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий и возглавляемый им синод "никак не реагировали на многочисленные факты коллаборации своих иерархов и духовенства с российскими оккупантами, на аннексию [патриархом Русской православной церкви] Кириллом Гундяевым религиозных структур, расположенных на временно оккупированных территориях" и что "в духе российской пропаганды они сосредоточились на обвинениях против Украины".

"И обществу в целом, и братии в частности хорошо известны многочисленные примеры того, как под руководством нынешнего главы монастыря Лавра последовательно и сознательно превращалась в центр пропаганды идеологии "русского мира" – той идеологии, которая стала фундаментом и служит оправданием войны России против Украины", – объяснил Епифаний.

По его словам, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) "получил награду от кремлевского диктатора, а российское руководство сейчас всеми силами пытается воспрепятствовать освобождению украинской святыни от московской духовной оккупации".

"В который раз призываю братию Лавры содействовать процессу освобождения от московского ига. У нас единая православная вера, и мы принадлежим к единой церкви Христовой. Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но, наоборот, – местом молитвы, набожной монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", – заявил Епифаний.

Он подчеркнул, что "сердца открыты для единения".

"Как священноархимандрит я засвидетельствую свое уважение к подлинным благочестивым традициям жизни Лавры, ее богослужебным особенностям, к тем отцам и братьям, кто пришел в эту обитель ради подвига и спасения души. Ко всем, кто не разделяет идеологию "русского мира" и те искажения, которые она вносит в церковную жизнь", – сказал предстоятель ПЦУ.

Епифаний призвал братию Лавры не верить утверждениям, что якобы "ситуация вокруг Ларвы временная и вскоре ее снова закрепят за предыдущими пользователями".

"Как священноархимандрит я засвидетельствую братии, что все из вас, кто следуют требованиям канонов и томоса, отбросят беззаконную власть Москвы, – продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры. Управлять текущими делами обители будут те, кто знает традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, у кого есть соответствующие способности и кто не запятнал себя преданностью "русскому миру". Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен. Как священноархимандрит Лавры я открыт к диалогу и общению. Наша цель – сохранить и обновить обитель отцов наших Антония и Феодосия, очистить ее от заблуждения "русского мира". Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто разделяет это стремление", – заявил он.