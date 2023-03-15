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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин, Лавра, изнасилования детей российскими оккупантами, Саакашвили. Стрим Бацман. Трансляция

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В YouTube был стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Во время стрима Бацман анализировала главные события последних дней и отвечала на вопросы зрителей. 

Среди прочего, журналистка обсуждала скандал с Киево-Печерской лаврой, преступления российских оккупантов в Украине, в том числе изнасилования детей, дальнейшие шаги президента России Владимира Путина, состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом на родине, и другое.

Бацман запустила программу в июле 2022 года, она периодически выходит по вторникам или средам.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Михаил Саакашвили, Киево-Печерская лавра, Алеся Бацман, война России против Украины, российские оккупанты
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