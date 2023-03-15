Путин, Лавра, изнасилования детей российскими оккупантами, Саакашвили. Стрим Бацман. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время стрима Бацман анализировала главные события последних дней и отвечала на вопросы зрителей.

Среди прочего, журналистка обсуждала скандал с Киево-Печерской лаврой, преступления российских оккупантов в Украине, в том числе изнасилования детей, дальнейшие шаги президента России Владимира Путина, состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом на родине, и другое.

Бацман запустила программу в июле 2022 года, она периодически выходит по вторникам или средам.