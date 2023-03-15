Двух российских снайперов подозревают в серии изнасилований под Киевом, среди пострадавших – четырехлетняя девочка

В деле фигурируют двое российских снайперов из 15-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Самарской области, – Вадим Шахматов и Евгений Чернокнижный.

Их бригада в начале марта 2022 года зашла на территорию Броварского района Киевской области. Следствие установило, что 13 марта Шахматов и Чернокнижный прошлись по домам местных жителей, изнасиловав нескольких проживавших там женщин.

В первом доме жила супружеская пара с малолетней дочерью. Их возраст прокуратура не уточнила, но, по данным Reuters, девочке на то время было четыре года.

В документах следствия говорится, что пьяные солдаты избили мужчину и заставили наблюдать за тем, как они насилуют его супругу. В дальнейшем Шахматов, по данным прокуратуры, также изнасиловал и четырехлетнюю девочку, чьих родителей в то время удерживали на кухне. Reuters пишет, что Шахматов перед насилием заявил ребенку, что он "сделает ее женщиной".

Затем оккупанты направились в соседний дом, где по очереди изнасиловали беременную женщину и несовершеннолетнюю девушку ее сына. Позже они вернулись в этот же дом, забрали обеих женщин с собой и повторно изнасиловали.

В тот же день другом доме россияне изнасиловали еще одну несовершеннолетнюю девушку и ее мать. Прокуратура не указывает возраст всех пострадавших, но Reuters отмечает, что несовершеннолетним было 17 и 15 лет.

Также Чернокнижный и Шахматов пришли еще в один дом, где опять попытались изнасиловать проживающую там женщину. Однако она стала сопротивляться – схватила нож и угрожала россиянам, что убьет и их, и себя. После этого военные покинули дом.

Проект "Медийная инициатива по правам человека" 6 марта нашел в соцсетях несколько страниц, предположительно, принадлежащих Шахматову. На одной из них есть фото, опубликованное в сентябре 2022-го, где он снят рядом с Чернокнижным. К посту прикреплена песня с названием "Работает пятнашка". Скорее всего, под "пятнашкой" имеется в виду 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

Скриншот: Вадим Шахматов / "ВКонтакте"

Журналисты также нашли страницу россиянина в "Одноклассниках" и страницу во "ВКонтакте" вероятной супруги Шахматова Анастасии. Судя по опубликованным там фото, у пары есть малолетняя дочь.

По данным Reuters, Шахматов умер. Однако страница "ВКонтакте", вероятно, принадлежащая Шахматову, до сих пор активна. Последний пост (смена аватарки) на ней был опубликован 13 марта этого года.

Журналисты также связались с человеком, представившимся братом Чернокнижного, который заявил, что россиянин мертв. О смерти снайпера Евгения Чернокнижного писали и местные российские СМИ – "Оренбург Медиа" и Orenday. По данным СМИ, он умер 15 апреля 2022-го "во время выполнения боевой задачи". А в октябре прошлого года Orenday написал, что Чернокнижный посмертно получил орден Мужества, а в его родном селе Чеботарево в Оренбургской области установили мемориальную доску в его честь.

Фото: orenday.ru

