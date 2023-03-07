Евросоюз ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине

В ЕС заявили, что глубоко обеспокоены сообщениями о том, что российская армия использует сексуальное насилие в отношении женщин и детей в Украине в качестве оружия войны.

"Эти действия представляют собой военные преступления, и виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы заставить Россию заплатить за эти злодеяния", – говорится в сообщении.

Europa Press пишет, что в санкционный список вошел командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин – российские военачальники, чьи подразделения систематически совершали акты сексуального насилия в отношении женщин в период с марта по апрель 2022 года.

"Командиры знали о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине и в некоторых случаях поощряли и отдавали приказы", – говорится в документе, сопровождающем санкционный список, с которым ознакомилось издание.

Всем фигурантам черного списка запрещен въезд на территорию ЕС, а европейские финансовые активы, в случае обнаружения, будут заморожены. Это первый случай, когда ЕС применил режим санкций в области прав человека к случаям сексуального насилия в отношении женщин, отмечает Europa Press.