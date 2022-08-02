ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

"Бацман по вторникам". Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышла программа "Бацман по вторникам".

Во время программы журналистка отвечала на вопросы зрителей.

Бацман запустила программу в июле 2022 года, она периодически выходит по вторникам.

Теги: Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение G
Дмитрий ГОРДОН
  Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос я застрелю и спишу на боевую потерю"
  Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю" G
Дмитрий ГОРДОН
  Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли
  Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 