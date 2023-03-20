У Зеленского не запланирована встреча с представителями УПЦ МП, которые пришли к Офису президента – Никифоров

"У президента Украины на сегодняшний день не запланирована встреча с представителями УПЦ МП", – сказал он.

Никифоров объяснил, что со священнослужителями встретились "сотрудники профильных департаментов Офиса президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения".

В то же время, по словам спикера Зеленского, "по состоянию на данный момент" представители УПЦ МП отказались передать свое обращение.

На сайте УПЦ МП говорится, что они прибыли "с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви". Они хотели встретиться с Зеленским.

Отмечается, что ориентировочно в 13.30 к членам синода вышла представительница Офиса президента и предложила передать обращение президенту. Онуфрий отметил, что иерархи надеются сделать это во время личной встречи с Зеленским. Судя по опубликованному видео, причина визита представителей УПЦ МП – ситуация вокруг Лавры.

По данным СМИ, к ОП пришли члены синода УПЦ МП, в частности предстоятель Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь), а также митрополит Лука Запорожский, который еще в декабре 2022 года встречался со своими подчиненными на оккупированных территориях, уговаривая их попроситься под подчинение Русской православной церкви (РПЦ).