Члены синода УПЦ МП пришли на Банковую, чтобы встретиться с Зеленским

Митрополит Антоний также опубликовал видео, где члены синода уточняют, что они не требуют, но просят о встречи с Зеленским.

Как уточняет LB.ua, на видео запечатлены митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь), а также митрополит Лука Запорожский, который еще в декабре 2022 года встречался со своими подчиненными на оккупированных территориях, уговаривая их попроситься под подчинение РПЦ.

На сайте УПЦ МП говорится, что они прибыли на Банковую "с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви".

Отмечается, что ориентировочно в 13.30 к членам синода вышла представительница Офиса президента и предложила передать обращение президенту. Онуфрий отметил, что иерархи надеются сделать это во время личной встречи с Зеленским. Судя по опубликованном видео, причина визита представителей УПЦ МП – ситуация вокруг Лавры.