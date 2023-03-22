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ОБЩЕСТВО

"Вывозили бойлеры, столы". СМИ и Минкульт рассказали, что сейчас происходит в лавре

Журналисты видели, как в лавре грузят диваны и книжные полки
Журналисты видели, как в лавре грузят диваны и книжные полки
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Журналисты "Радіо Свобода" 21 марта зафиксировали, что монахи и семинаристы Украинской православной церкви Московского патриархата, которые пользуются помещениями Киево-Печерской лавры, "по крайней мере, пакуют вещи".

Об этом корреспондент "Радіо Свобода" Роксолана Бочай рассказала в эфире Свобода Live вчера вечером. 

Она отметила, что проверка, из-за которой УПЦ МП закрывали доступ к пещерам лавры, продлилась до двух часов, после чего прихожан и монахов пустили в пещеры. 

"Сегодня, судя из того, что мы видели, то выезжают из лавры – по крайней мере, пакуют вещи – уже семинаристы. Мы видели, что они вывозят книги, книжные полки, личные вещи. Диваны, мебель, раковины даже видели, как вывозят. Также сами священнослужители также вывозят свои вещи. Некоторые паковали их в чемоданы, а потом – в багажники авто – и так выезжали, а кто-то – просто с дорожными сумками или с пакетами сам выносил эти вещи. Атмосфера очень показательная", – рассказала она. 

Кроме того, журналисты видели, как на территории лавры в грузовик загружали поддоны с каким-то имуществом, они попытались выяснить, что именно вывозят, но в лавре им помешали: в частности, журналистам закрывали камеру. Сюжет, снятый в лавре, опубликовали в Twitter "Радіо Свобода"

Его также показали во время вчерашнего эфира. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что "с интересом смотрел, что вывозили с лавры". 

"С интересом посмотрел на то, что вывозили. Они не все сказали тому, что мы знаем: бойлеры, столы, и все остальное... Так же пытались вывезти вещи, которые [относятся] не к лавре, не к конкретным руководителям митрополии, но это граждане на них донатили средства для того, чтобы лавра могла жить. Каким образом они вывозят это имущество? Это еще нужно отдельно разобраться. Наша главная задача была сохранить государственное имущество. Собственно, это музейный фонд. Потому и начала работать комиссия в Верхней лавре. И также [надо] понять, как они пользовались имуществом на протяжении многих лет. Поэтому сегодня эти машинки, которые выезжают, – нужно еще отдельно понять, как это вывозится.  Люди донатили средства на лавру, не конкретным монахам – не Павлу, не Антонию", – заявил он. 

По словам Ткаченко, если во время аудита "недосчитаются" культурных ценностей, должна наступить уголовная ответственность. 

"Деятельность комиссии, куда входят в том числе и силовики, должна быть завершена до 29-го числа. И тогда мы обнародуем данные", – добавил министр. 

Машины, выезжающие из лавры, проверяют на выезде, сказал он. 

"Проверяют. Я думаю, что это [вывоз музейных ценностей] исключено. Есть вопросы по мощам, которые находятся в пещерах. Но сейчас доступ к пещерам перекрыт. Поэтому я надеюсь, что ничего криминального не будет. Потому что если будет что-то – ответственность немедленно наступит", – добавил Ткаченко. 

Он также сказал, что незаконные сооружения, построенные за время пользования УПЦ МП лаврой, должны быть "конфискованы". 

"Из той информации, которую я получаю, это достаточно странно. Они бойлеры срезают в помещениях, которые они надстроили! Со штукатуркой делают что-то... Нам нужно это проверить. Это та информация, которую имеем из разных источников, но ее нужно зафиксировать, понять, как они понимали пользование Нижней лавры. Это государственное имущество. И все незаконные здания должны быть конфискованы", – резюмировал Ткаченко. 

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанного с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, книги, Александр Ткаченко, Минкульт, Радио Свобода, грузовик, проверки, митрополит Павел, пещера
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