МИД Украины – миссии ООН: Возлагать ответственность на жертву агрессии – неприемлемо

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание доклады, подготовленные мониторинговой миссией ООН Фото: depositphotos.com

"Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание доклады, подготовленные мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными", – говорится в сообщении.

В ведомстве выразили благодарность мониторинговой миссии за документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

"В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту. Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.