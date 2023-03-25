МИД Украины – миссии ООН: Возлагать ответственность на жертву агрессии – неприемлемо

"Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание доклады, подготовленные мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад по ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными", – говорится в сообщении.
В ведомстве выразили благодарность мониторинговой миссии за документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.
"В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту. Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 24 марта заявила, что ответственность за продолжение нарушений в войне в Украине лежит на "обеих сторонах конфликта". Богнер представила два доклада. Один из них – об обращении с военнопленными (его текст опубликован на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека).
Она рассказала, что миссии ООН известны 25 случаев, когда российские военные, который попали в плен ВСУ, были казнены. По словам Богнер, военнопленные, с которыми общались члены миссии, рассказывали о "пытках или жестоком обращении".
В то же время по поводу украинских военных, которые попали в плен россиян, она также заявила, что миссии известны случаи казни. "Мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками", – рассказала Богнер.
Доклад ООН основан на опросе 400 военнопленных, 142 из которых – украинцы, находившиеся в российском плену, а 258 – российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена.