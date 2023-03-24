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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине. Лубинец прокомментировал

Российские пленные рассказывали членам миссии ООН о "пытках или жестоком обращении", заявил Богнер
Российские пленные рассказывали членам миссии ООН о "пытках или жестоком обращении", заявил Богнер
Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини / Facebook

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 24 марта заявила, что ответственность за продолжение нарушений в войне в Украине лежит на "обеих сторонах конфликта". Об этом она сказала на брифинге, который пресс-служба миссии транслировала в Facebook.

"Жестокость и масштабное воздействие на гражданское население, которые мы наблюдали в течение последнего года, будут продолжаться, если обе стороны конфликта не обеспечат полное соблюдение международного гуманитарного права", – сказала она.

Богнер представила два доклада. Один из них – об обращении с военнопленными.

Она рассказала, что миссии ООН известны случаи, когда российские военные, который попали в плен ВСУ, были казнены. 

"Начну с российских военнослужащих, находящихся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование по пяти случаям, что охватывает 22 жертвы, мы не располагаем данными о судебных производствах в отношении предполагаемых виновников", – рассказала Богнер.

По ее словам, военнопленные, из которыми общались члены миссии, рассказывали о "пытках или жестоком обращении".

В то же время по поводу украинских военных, которые попали в плен россиян, она также заявила, что миссии известны случаи казни.

"Мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками", – рассказала Богнер.

11 из таких казней осуществило ЧВК "Вагнер", уточнила она.

Также она рассказала, что украинских военнопленных удерживали в плохих условиях. Один пленный рассказал, что им давали еду только, чтобы " не умереть". Также не было надлежащего медицинского обслуживания, рассказала голова миссии. Пятеро украинских военнопленных умерли во время интернирования из-за отсутствия медицинской помощи, говорится в докладе.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не согласен с выводами ООН, в частности по поводу плохого обращения с российскими пленными в Украине.

Лубинец добавил, что  хотел бы увидеть "неоспоримые факты и аргументы", на которых основываются эти выводы миссии.

"Странно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был затронут вопрос обращения с российскими военнопленными... Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций. Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются", – написал Лубинец.

Контекст:

Доклад ООН основан на опросе 400 военнопленных, 142 из которых – украинцы, находившиеся в российском плену, а 258 – российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена.

Теги: Россия, Украина, ООН, военные, пленные, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Дмитрий Лубинец, Матильда Богнер, российские военные
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