Миссия ООН в Украине зафиксировала 133 жертвы сексуального насилия, среди них есть несовершеннолетние

Сексуальное насилие часто совершалось во время держания под стражей гражданских лиц, сообщила Богнер Фото: depositphotos.com

"Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, который мы фиксируем с 24 февраля прошлого года. По состоянию на 31 января этого года мы зафиксировали 133 жертвы, а именно 85 мужчин, 45 женщин и три девочки", – сообщила она.

По мнению членов миссии ООН, 109 случаев сексуального насилия были совершены военными, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ. В то же время 24 случая, вероятно, были совершены Службой безопасности Украины, полицией Украины, украинскими гражданскими лицами или членами теробороны, сообщила Богнер.

"Сексуальное насилие часто совершалось во время держания под стражей гражданских лиц или военнопленных, а также в жилых районах населенных пунктов, которые находились под вооруженными силами России", – сказала Богнер.