Миссия ООН в Украине зафиксировала 133 жертвы сексуального насилия, среди них есть несовершеннолетние

"Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, который мы фиксируем с 24 февраля прошлого года. По состоянию на 31 января этого года мы зафиксировали 133 жертвы, а именно 85 мужчин, 45 женщин и три девочки", – сообщила она.
По мнению членов миссии ООН, 109 случаев сексуального насилия были совершены военными, правоохранительными органами и персоналом пенитенциарных учреждений РФ. В то же время 24 случая, вероятно, были совершены Службой безопасности Украины, полицией Украины, украинскими гражданскими лицами или членами теробороны, сообщила Богнер.
"Сексуальное насилие часто совершалось во время держания под стражей гражданских лиц или военнопленных, а также в жилых районах населенных пунктов, которые находились под вооруженными силами России", – сказала Богнер.
В декабре 2022 года в Офисе генпрокурора сообщали, что с начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом.
Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.
Украинские правоохранители зарегистрировали и расследуют 171 случай сексуального насилия российских оккупантов против украинцев. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила 4 марта.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявляла, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.