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Выплаты пострадавшим от войны украинцам. Агентство ООН возобновило прием заявок на получение финансовой помощи

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Агентство принимает заявки на получение выплаты в размере 2220 грн в месяц
Агентство принимает заявки на получение выплаты в размере 2220 грн в месяц
Фото: depositphotos.com

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) возобновило регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны граждан Украины. Об этом 19 марта проинформировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На получение этой помощи могут рассчитывать граждане, которые ранее не получали выплат от международных организаций и имеют доход менее 5400 грн в месяц, сказано в релизе. 

"В приоритете – наиболее незащищенные слои населения. Для подачи заявки необходимо обратиться в пункт сбора данных в вашем регионе или к мобильной группе, которая совершает выезды в пределах области", – рассказали в министерстве. 

Чтобы заполнить заявку, необходимо иметь при себе: 

  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • свидетельства о рождении детей;
  • номер банковской карты;
  • "любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости".

В Минреинтеграции подчеркнули, что при сборе данных для подачи заявки должны присутствовать все члены семьи, исключение – маломобильные лица. 

"Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние их здоровья", – добавили авторы релиза. 

Дополнительная информация и расписание работы мобильных групп агентства в регионах опубликованы на сайте UNHCR. 

Сумма денежной помощи, согласно информации на сайте агентства, составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, социальные выплаты, помощь, переселенцы, деньги, война России против Украины, выплаты, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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