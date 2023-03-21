Выплаты пострадавшим от войны украинцам. Агентство ООН возобновило прием заявок на получение финансовой помощи

Агентство принимает заявки на получение выплаты в размере 2220 грн в месяц Фото: depositphotos.com

На получение этой помощи могут рассчитывать граждане, которые ранее не получали выплат от международных организаций и имеют доход менее 5400 грн в месяц, сказано в релизе.

"В приоритете – наиболее незащищенные слои населения. Для подачи заявки необходимо обратиться в пункт сбора данных в вашем регионе или к мобильной группе, которая совершает выезды в пределах области", – рассказали в министерстве.

Чтобы заполнить заявку, необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей;

номер банковской карты;

"любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости".

В Минреинтеграции подчеркнули, что при сборе данных для подачи заявки должны присутствовать все члены семьи, исключение – маломобильные лица.

"Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние их здоровья", – добавили авторы релиза.

Дополнительная информация и расписание работы мобильных групп агентства в регионах опубликованы на сайте UNHCR.

Сумма денежной помощи, согласно информации на сайте агентства, составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.