Выплаты пострадавшим от войны украинцам. Агентство ООН возобновило прием заявок на получение финансовой помощи

На получение этой помощи могут рассчитывать граждане, которые ранее не получали выплат от международных организаций и имеют доход менее 5400 грн в месяц, сказано в релизе.
"В приоритете – наиболее незащищенные слои населения. Для подачи заявки необходимо обратиться в пункт сбора данных в вашем регионе или к мобильной группе, которая совершает выезды в пределах области", – рассказали в министерстве.
Чтобы заполнить заявку, необходимо иметь при себе:
В Минреинтеграции подчеркнули, что при сборе данных для подачи заявки должны присутствовать все члены семьи, исключение – маломобильные лица.
"Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние их здоровья", – добавили авторы релиза.
Дополнительная информация и расписание работы мобильных групп агентства в регионах опубликованы на сайте UNHCR.
Сумма денежной помощи, согласно информации на сайте агентства, составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.