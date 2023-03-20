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Рада приняла изменения по назначению пенсий жителям оккупированных территорий

В Украине 10,7 млн пенсионеров
В Украине 10,7 млн пенсионеров
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8198, предусматривающий продление срока оформления пенсий для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, и территориях, где ведутся боевые действия. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" 20 марта.

Документ вносит изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Сегодня имеем ситуацию, когда люди не могут ни пересечь линию столкновения, потому что оккупанты их не выпускают, ни подать заявление на выплату пенсии через веб-портал Пенсионного фонда, потому что на оккупированных территориях нет интернета и не работают отечественные операторы мобильной связи", –  заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко, цитирует пресс-служба.

Депутат объяснил, что по закону человек должен обратиться за пенсией в Пенсионный фонд не позднее, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста или установления инвалидности. 

Теперь лица, которые проживают на временно оккупированной территории или в регионах, где происходят боевые действия и получили право на пенсию, смогут получить выплату без задержек независимо от того, когда они обратились в Пенсионный фонд, объяснил в Telegram народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Это предусматривается во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения", – добавил он.

Пенсия для лиц, которые проживают на временно оккупированной территории или в регионах, где происходят боевые действия, будет назначаться:

  • по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;
  • по инвалидности – со дня установления инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;
  • за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Законопроект в целом поддержали 274 нардепа, сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Контекст:

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

С 1 марта пенсии для 10,5 млн украинцев повысились на 100–1500 грн, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Верховная Рада, Украина, пенсии, оккупация, Пенсионный фонд, Алексей Гончаренко, законопроект, выплаты, пенсия, Слуга народа, партия, назначение, Ярослав Железняк, Руслан Горбенко
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