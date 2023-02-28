С 1 марта пенсии для 10,5 млн украинцев повысятся на 100–1500 грн – Шмыгаль

Все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены, отметил глава Кабмина Украины Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом накануне, 28 февраля, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, соответствующее постановление "принято и опубликовано" – пенсии будут проиндексированы на 20% для 10,5 млн украинцев.

"Выплаты также будут повышены для пенсионеров силовых ведомств. Более того, пенсии возрастут и для граждан, которым они были назначены в 2020–2022 годах, – указал глава правительства. – В условиях войны… было принято решение, что максимальный размер повышения составит 1500 грн. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше. Это справедливый баланс".

В то же время все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены, продолжил Шмыгаль.

"Пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 570 грн ежемесячно. Для пенсионеров в возрасте 75–80 лет доплата составит 456 грн., а для пенсионеров в возрасте 70–75 ежемесячная доплата будет 300 грн", – уточнил премьер.

Кроме того, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а летом индексация коснется пенсионеров-ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления, добавил Шмыгаль.

"Одновременно правительство вместе с народными депутатами работает над фундаментальной пенсионной реформой. Речь идет о запуске системы обязательного пенсионного накопления. У украинцев будут собственные пенсионные накопительные счета. Создание архитектуры новой пенсионной системы является одной из ключевых задач правительства на 2023 год", – резюмировал премьер-министр.