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С 1 марта пенсии для 10,5 млн украинцев повысятся на 100–1500 грн – Шмыгаль

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Все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены, отметил глава Кабмина Украины
Все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены, отметил глава Кабмина Украины
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Украине с 1 марта, во второй раз с начала полномасштабной войны, будет проведена индексация пенсий.

Об этом накануне, 28 февраля, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, соответствующее постановление "принято и опубликовано" – пенсии будут проиндексированы на 20% для 10,5 млн украинцев.

"Выплаты также будут повышены для пенсионеров силовых ведомств. Более того, пенсии возрастут и для граждан, которым они были назначены в 2020–2022 годах, – указал глава правительства. – В условиях войны… было принято решение, что максимальный размер повышения составит 1500 грн. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше. Это справедливый баланс".

В то же время все доплаты к пенсии по возрасту в 2023 году будут сохранены, продолжил Шмыгаль.

"Пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 570 грн ежемесячно. Для пенсионеров в возрасте 75–80 лет доплата составит 456 грн., а для пенсионеров в возрасте 70–75 ежемесячная доплата будет 300 грн", – уточнил премьер.

Кроме того, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а летом индексация коснется пенсионеров-ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления, добавил Шмыгаль.

"Одновременно правительство вместе с народными депутатами работает над фундаментальной пенсионной реформой. Речь идет о запуске системы обязательного пенсионного накопления. У украинцев будут собственные пенсионные накопительные счета. Создание архитектуры новой пенсионной системы является одной из ключевых задач правительства на 2023 год", – резюмировал премьер-министр.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1853053811738109/

Контекст:

С 1 декабря 2022 года минимальная пенсия в Украине лицам с полным страховым стажем составляет 2500 грн.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

Теги: Украина, правительство, пенсии, украинцы, госслужащие, пенсионеры, выплаты, пенсионная реформа, реформа, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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