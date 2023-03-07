В Украине могут появиться меценатские пенсии

Как отметила Марчак, в 2022 году Верховная Рада приняла закон, позволяющий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", – сказала она.

После публикации постановления любое лицо, гражданин, проживающий в Украине или за границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей, бабушек/дедушек или любого другого пенсионера.

"И таким образом это приведет к увеличению размера пенсии для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос", – добавила Марчак.

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Видео: Міністерство соціальної політики України / YouTube

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в октябре 2022 года в комментарии "Суспільному" рассказывала, что сейчас две трети украинских пенсионеров получают сумму в размере менее 4 тыс. грн.

"Конечно, любые средства, даже небольшие, были бы очень полезны нашим пенсионерам. С другой стороны, немного выглядит, будто государство хочет переложить социальную политику на благотворительность. Это не совсем правильный подход в плане того, что это не обеспечит надежность этих доплат", – убеждена она.

Ученая объяснила, что у человека, который занимается благотворительностью, могут измениться условия, поскольку сейчас в Украине наблюдается сложная ситуация с занятостью.

"В целом меценаты – это не просто люди, которые имеют какую-то работу. Это достаточно богатые люди, которые, может, и не работают в таком привычном смысле, как мы понимаем. Это люди, которые не последний кусок хлеба от себя отрывают. Меценатом не может быть каждый, кто работает", – отметила Ткаченко.

В то же время народный депутат от фракции партии "Слуга народа", член бюджетного Комитета Рады Леся Забуранная, которая является инициатором законопроекта, отметила, что он согласован с Пенсионным фондом, Минсоцполитики и Минфином, а также поддержан более 30 ее коллегами.

"До войны мы очень много говорили, и я абсолютно поддерживала идею непосредственно пенсионной реформы – перехода на многоуровневую, создание возможности накопления пенсий и в частных накопительных пенсионных фондах. Но сегодня сложилась такая ситуация, когда это не может произойти так быстро, как хотелось бы", – отметила депутат.

Депутат Верховной рады от "Батьківщини", первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Рады Михаил Цимбалюк считает, что законопроект не решит сути проблемы пенсионного обеспечения, потому что на самом деле нужна реформа в этой сфере. Однако документ мог бы поощрить граждан Украины вносить пожертвования или благотворительные взносы на счета лиц, которые застрахованы как будущие пенсионеры.