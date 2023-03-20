Рада расширила перечень граждан, которым выплачивают компенсации в случае инвалидности или смерти из-за войны

Законопроект поддержали 275 депутатов.
Этот законопроект предусматривает одноразовую выплату людям, которые погибли или получили ранения при исполнении своих обязанностей в период действия военного положения в районах проведения боевых действий и в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.
Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры и чиновниках. В случае смерти таких лиц помощь будет выплачиваться членам их семей.
Выплаты предусматриваются следующие:
16 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7353 о единовременной денежной выплате людям, получившим ранения или погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в период действия военного положения.