Рада расширила перечень граждан, которым выплачивают компенсации в случае инвалидности или смерти из-за войны

Законопроект поддержали 275 депутатов.

Этот законопроект предусматривает одноразовую выплату людям, которые погибли или получили ранения при исполнении своих обязанностей в период действия военного положения в районах проведения боевых действий и в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры и чиновниках. В случае смерти таких лиц помощь будет выплачиваться членам их семей.

Выплаты предусматриваются следующие:

1 млн грн – в случае гибели;

от 200 тыс. грн до 800 тыс. грн – в случае установления группы инвалидности от III до I степени.

"Денежная помощь должна выплачиваться за счет средств государственного бюджета Украины с последующим ее возмещением путем взыскания этой суммы с государства-агрессора Российской Федерации в соответствии с принципами и нормами международного права", – отметила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.