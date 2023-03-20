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Рада расширила перечень граждан, которым выплачивают компенсации в случае инвалидности или смерти из-за войны

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Законопроект поддержали 275 депутатов
Законопроект поддержали 275 депутатов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 20 марта приняла во втором чтении законопроект №7353, расширяющий перечень категорий граждан, которым выплачивают компенсации в случае инвалидности или смерти из-за войны. Об этом сообщила пресс-служба парламента, разъясняя суть закона пресс-служба "Слуги народа".

Законопроект поддержали 275 депутатов.

Этот законопроект предусматривает одноразовую выплату людям, которые погибли или получили ранения при исполнении своих обязанностей в период действия военного положения в районах проведения боевых действий и в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры и чиновниках. В случае смерти таких лиц помощь будет выплачиваться членам их семей.

Выплаты предусматриваются следующие:

  • 1 млн грн – в случае гибели;
  • от 200 тыс. грн до 800 тыс. грн – в случае установления группы инвалидности от III до I степени.
"Денежная помощь должна выплачиваться за счет средств государственного бюджета Украины с последующим ее возмещением путем взыскания этой суммы с государства-агрессора Российской Федерации в соответствии с принципами и нормами международного права", – отметила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Контекст:

16 августа Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7353 о единовременной денежной выплате людям, получившим ранения или погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в период действия военного положения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, война, помощь, инвалидность, журналисты, парламент, законопроект, авиаудар, война России против Украины, выплаты, инфраструктура, погибшие, Ольга Василевская-Смаглюк, компенсация
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