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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отразили почти 60 атак оккупантов и поразили 21 район скопления сил противника – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отразили 59 атак со стороны российских оккупантов. Об этом 25 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения сил противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Fhj5Z12p7CSrUjvnZn5Lq9B9wdUs63KAUxHpPe8WyvwLMM7pLL3vVB5Je8aRmgxMl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В последние недели противник сконцентрировал усилия на пяти направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины
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