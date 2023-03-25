Украинские военные за сутки отразили почти 60 атак оккупантов и поразили 21 район скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения сил противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В последние недели противник сконцентрировал усилия на пяти направлениях.