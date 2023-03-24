Оккупанты в Луганской области ввели спецпропуска для местных жителей для передвижения между населенными пунктами – Генштаб ВСУ

Об этом 24 марта в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что населению становится все сложнее передвигаться между населенными пунктами.
"В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам", – сказано в сообщении.
В январе Генштаб сообщал о введении россиянами спецпропусков для пересечения блокпостов вокруг оккупированного Мелитополя Запорожской области.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.
16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.