Оккупанты в Луганской области ввели спецпропуска для местных жителей для передвижения между населенными пунктами – Генштаб ВСУ

Жителям оккупированных районов Луганской области все сложнее передвигаться между населенными пунктами, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (архив)

Об этом 24 марта в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что населению становится все сложнее передвигаться между населенными пунктами.

"В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам", – сказано в сообщении.

В январе Генштаб сообщал о введении россиянами спецпропусков для пересечения блокпостов вокруг оккупированного Мелитополя Запорожской области.