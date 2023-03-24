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ОБЩЕСТВО

Оккупанты в Луганской области ввели спецпропуска для местных жителей для передвижения между населенными пунктами – Генштаб ВСУ

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Жителям оккупированных районов Луганской области все сложнее передвигаться между населенными пунктами, отметили в Генштабе ВСУ
Жителям оккупированных районов Луганской области все сложнее передвигаться между населенными пунктами, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирных жителей во временно захваченных населенных пунктах Луганской области.

Об этом 24 марта в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что населению становится все сложнее передвигаться между населенными пунктами.

"В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0q1yp5ZvBuqqrVEdQQLj2aCMgacUNxg1YfS8qorkJPKQ6VRJzpapj8ppV78UoS4Bul

В январе Генштаб сообщал о введении россиянами спецпропусков для пересечения блокпостов вокруг оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

14 января 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

16 марта Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области. "За две недели, плюс-минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знает и планирует наше военное руководство", – отметил он.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, пропускной режим, война России против Украины, население, российские оккупанты
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