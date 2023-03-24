Украинские военные за сутки уничтожили БПЛА Shahed-136 и "Ланцет" оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом 24 марта в Facebook в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.
"Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 и "Ланцет", – сказано в сообщении.
Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, два ЗРК, склад боеприпасов, артподразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, добавили в Генштабе ВСУ.
В то же время российские войска за сутки нанесли 40 авиационных и пять ракетных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, говорится в сообщении.
В результате ударов погибли мирные жители, добавили украинские военные.
"Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ. После этого были новые атаки.
В Минобороны Украины рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили около 169 170 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2208 БПЛА оперативно-тактического уровня, 276 средств ПВО.