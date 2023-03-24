Украинские военные за сутки уничтожили БПЛА Shahed-136 и "Ланцет" оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом 24 марта в Facebook в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 и "Ланцет", – сказано в сообщении.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, два ЗРК, склад боеприпасов, артподразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, добавили в Генштабе ВСУ.

В то же время российские войска за сутки нанесли 40 авиационных и пять ракетных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, говорится в сообщении.

В результате ударов погибли мирные жители, добавили украинские военные.

"Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора", – резюмировали в Генштабе ВСУ.