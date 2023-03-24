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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили БПЛА Shahed-136 и "Ланцет" оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ за сутки 24 марта сбили беспилотник россиян Shahed-136, указали в Генштабе
ВСУ за сутки 24 марта сбили беспилотник россиян Shahed-136, указали в Генштабе
Фото: ОК Північ / Telegram (архив)

Украинская авиация в течение суток 24 марта нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом 24 марта в Facebook в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"Наши защитники сбили беспилотные летательные аппараты противника Shahed-136 и "Ланцет", – сказано в сообщении.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, два ЗРК, склад боеприпасов, артподразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, добавили в Генштабе ВСУ.

В то же время российские войска за сутки нанесли 40 авиационных и пять ракетных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, говорится в сообщении.

В результате ударов погибли мирные жители, добавили украинские военные.

"Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0q1yp5ZvBuqqrVEdQQLj2aCMgacUNxg1YfS8qorkJPKQ6VRJzpapj8ppV78UoS4Bul

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ. После этого были новые атаки. 

В Минобороны Украины рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

По данным Генштаба ВСУ на утро 24 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили около 169 170 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2208 БПЛА оперативно-тактического уровня, 276 средств ПВО.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, население, потери армии России, российские оккупанты
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