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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оккупантов растет смертность среди раненых – Генштаб ВСУ

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Раненых офицеров россияне эвакуируют из Луганской области в РФ, отмечают в Генштабе
Раненых офицеров россияне эвакуируют из Луганской области в РФ, отмечают в Генштабе
Фото: ЕРА

У российских оккупантов зафиксирован рост смертности среди раненых. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 24 марта.

"Отмечается рост смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, в связи с ежедневными значительными потерями враг решил добавить койко-места в госпиталях, которые функционируют на временно оккупированной территории Луганской области.

"В частности, в населенном пункте Троицкое количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию РФ вертолетами в период с 17 по 18 марта", – отмечается в сводке. 

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Контекст:

На временно оккупированной территории Луганской области растет число тяжелораненых российских военных, число эвакуационных рейсов в РФ увеличили, отметили 17 марта в Генштабе. 

По данным Генштаба, оккупанты активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным и завозят туда российских врачей.

Теги: Генштаб ВСУ, ранение, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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