У оккупантов растет смертность среди раненых – Генштаб ВСУ

Раненых офицеров россияне эвакуируют из Луганской области в РФ, отмечают в Генштабе Фото: ЕРА

"Отмечается рост смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности из-за недостаточно профессионального медицинского персонала", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, в связи с ежедневными значительными потерями враг решил добавить койко-места в госпиталях, которые функционируют на временно оккупированной территории Луганской области.

"В частности, в населенном пункте Троицкое количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию РФ вертолетами в период с 17 по 18 марта", – отмечается в сводке.