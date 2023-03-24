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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация и артиллерия за сутки поразили 17 целей врага – Генштаб ВСУ

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В Генштабе рассказали об авиаатаках на цели оккупантов
В Генштабе рассказали об авиаатаках на цели оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 марта.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов.

Также украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре БПЛА разных типов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02PZ2DZTyyD35qGniFHgFuhXqwQnsskkLnBS4StfGbqs7p4gh4EToytQRWDfZhkcmEl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 23 марта, с начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины уничтожили около 168 150 российских оккупантов, 909 крылатых ракет и тысячи единиц военной техники.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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