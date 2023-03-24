Украинская авиация и артиллерия за сутки поразили 17 целей врага – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов.
Также украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре БПЛА разных типов.
По данным Генштаба ВСУ на 23 марта, с начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины уничтожили около 168 150 российских оккупантов, 909 крылатых ракет и тысячи единиц военной техники.