Украинская авиация и артиллерия за сутки поразили 17 целей врага – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали об авиаатаках на цели оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов.

Также украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре БПЛА разных типов.