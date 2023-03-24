Спикер ВС ВСУ об иностранных пилотах-добровольцах: А почему не может быть такого?

Игнат: Если они изъявят желание встать на сторону добра и света – могут по установленной процедуре пойти к нам Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Это следует из комментария спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната "ВВС News Україна", опубликованного 24 марта.

СМИ отметило, что в медиа появляется информация, что вместе с иностранными современными самолетами Украина может привлечь и иностранных "пилотов-добровольцев".

"А почему не может быть такого? Если у нас есть иностранный легион, у нас есть чеченский легион, у нас есть грузинский легион. Почему нет? У нас есть на сайте Министерства обороны рекомендации для граждан иностранных государств, желающих стать военнослужащими Вооруженных сил, – прокомментировал Игнат. – То есть это не военнослужащие, а граждане, уже не имеющие отношения к вооруженным силам своих стран, но когда-то имевшие такой опыт".

По его словам, речь также о специалистах, которые могут обслуживать самолеты – не только о летчиках.

"С удовольствием, если они изъявят желание встать на сторону добра и света – могут по установленной процедуре пойти к нам", – добавил спикер.

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) в опубликованном 14 марта интервью "Голосу Америки" говорил, что он и другие гражданские летчики из Соединенных Штатов при необходимости готовы на истребителях F-16 помогать Украине защищаться от российских оккупантов.