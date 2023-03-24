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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер ВС ВСУ об иностранных пилотах-добровольцах: А почему не может быть такого?

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Игнат: Если они изъявят желание встать на сторону добра и света могут по установленной процедуре пойти к нам
Игнат: Если они изъявят желание встать на сторону добра и света – могут по установленной процедуре пойти к нам
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Иностранцы-пилоты, которые имеют опыт полетов на западных истребителях, но уже не служат в ВВС своих стран, могут стать добровольцами и служить в Украине, так же, как бойцы интернационального легиона.

Это следует из комментария спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната "ВВС News Україна", опубликованного 24 марта. 

СМИ отметило, что в медиа появляется информация, что вместе с иностранными современными самолетами Украина может привлечь и иностранных "пилотов-добровольцев". 

"А почему не может быть такого? Если у нас есть иностранный легион, у нас есть чеченский легион, у нас есть грузинский легион. Почему нет? У нас есть на сайте Министерства обороны рекомендации для граждан иностранных государств, желающих стать военнослужащими Вооруженных сил, – прокомментировал Игнат. – То есть это не военнослужащие, а граждане, уже не имеющие отношения к вооруженным силам своих стран, но когда-то имевшие такой опыт".

По его словам, речь также о специалистах, которые могут обслуживать самолеты – не только о летчиках. 

"С удовольствием, если они изъявят желание встать на сторону добра и света – могут по установленной процедуре пойти к нам", – добавил спикер. 

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) в опубликованном 14 марта интервью "Голосу Америки" говорил, что он и другие гражданские летчики из Соединенных Штатов при необходимости готовы на истребителях F-16 помогать Украине защищаться от российских оккупантов.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. Речь о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: истребители, самолеты, военнослужащий, пилот, интернациональный легион, летчик, Юрий Игнат
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