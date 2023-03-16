"Самый смертоносный пилот F-16" из США заявил, что есть достаточно пилотов, готовых защищать небо Украины: Я даже поеду сам

Телекомпания назвала Хэмптона "самым смертоносным пилотом F-16" в американской авиации. Он, в частности, участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке, совершив в общей сложности 151 боевой вылет.

"F-16 могли бы принести огромное изменение в войне, но это также зависит от пилотов, и я не выступаю против украинских пилотов. Они – отличные пилоты, но это совсем другой тип современного истребителя, чем к которому они привыкли", – сказал Хэмптон.

Он назвал российские самолеты красиво покрашенным "старьем", которое уступает по технологичности и оборудованию самолетам F-16.

По словам американца, решить вопрос с поставками Украине F-16 – это один из вариантов решения проблем, политическое решение для этого может быть. Но главное в этом случае – иметь достаточно профессиональных пилотов для таких истребителей.

"Важнее всего – найти людей, способных управлять теми самолетами, кто уже имеет тысячи часов полетов на этих самолетах и не нуждается в обучении. [...] Есть достаточно американских пилотов, готовых сделать это, если правительство решит свои вопросы. Наше правительство очень запутанное и сложное, и это вопрос для них. Есть также европейские пилоты, которые учатся на F-16, поэтому есть достаточно пилотов для этого", – объяснил Хэмптон.

Он выразил надежду, что на уровне правительства такой вариант согласуют.

"Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", – заявил летчик.