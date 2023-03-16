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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самый смертоносный пилот F-16" из США заявил, что есть достаточно пилотов, готовых защищать небо Украины: Я даже поеду сам

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Хэмптон считает российские самолеты старьем
Хэмптон считает российские самолеты старьем
Фото: Dan Hampton Author / Facebook

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) заявил в опубликованном 14 марта интервью "Голосу Америки", что он и другие гражданские летчики из Соединенных Штатов при необходимости готовы на истребителях F-16 помогать Украине защищаться от российских оккупантов.

Телекомпания назвала Хэмптона "самым смертоносным пилотом F-16" в американской авиации. Он, в частности, участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке, совершив в общей сложности 151 боевой вылет.

"F-16 могли бы принести огромное изменение в войне, но это также зависит от пилотов, и я не выступаю против украинских пилотов. Они – отличные пилоты, но это совсем другой тип современного истребителя, чем к которому они привыкли", – сказал Хэмптон.

Он назвал российские самолеты красиво покрашенным "старьем", которое уступает по технологичности и оборудованию самолетам F-16.

По словам американца, решить вопрос с поставками Украине F-16 – это один из вариантов решения проблем, политическое решение для этого может быть. Но главное в этом случае – иметь достаточно профессиональных пилотов для таких истребителей.

"Важнее всего – найти людей, способных управлять теми самолетами, кто уже имеет тысячи часов полетов на этих самолетах и не нуждается в обучении. [...] Есть достаточно американских пилотов, готовых сделать это, если правительство решит свои вопросы. Наше правительство очень запутанное и сложное, и это вопрос для них. Есть также европейские пилоты, которые учатся на F-16, поэтому есть достаточно пилотов для этого", – объяснил Хэмптон.

Он выразил надежду, что на уровне правительства такой вариант согласуют.

"Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", – заявил летчик.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, оружие, война, самолет, правительство, авиация, технологии, истребители, самолеты, ВВС США, пилот, летчик, небо
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