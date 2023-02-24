Истребители F-16 не являются крайней необходимостью для Украины – Белый дом

По его словам, администрация Байдена во многих случаях поставляла Украине оружие, которое изначально давать не соглашалась. Истребители F-16 также обсуждались на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Киеве, однако они не обладают "ключевым потенциалом", который нужен Украине для контрнаступления против российских войск, считает Салливан.
"F-16 – это не для краткосрочной борьбы. F-16 – это вопрос длительной обороны Украины, и именно об этом был разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским", – сказал он.
23 февраля заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила в интервью The Washington Post, что для освобождения оккупированных территорий Украина получит от США "некоторые вещи, которые уже были переданы, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставляли".
Отвечая на вопрос, возможна ли поставка в Украину американских боевых самолетов F-16, она отметила, что эта тема обсуждается.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".