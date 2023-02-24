Истребители F-16 не являются крайней необходимостью для Украины – Белый дом

По его словам, администрация Байдена во многих случаях поставляла Украине оружие, которое изначально давать не соглашалась. Истребители F-16 также обсуждались на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Киеве, однако они не обладают "ключевым потенциалом", который нужен Украине для контрнаступления против российских войск, считает Салливан.

"F-16 – это не для краткосрочной борьбы. F-16 – это вопрос длительной обороны Украины, и именно об этом был разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским", – сказал он.

23 февраля заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила в интервью The Washington Post, что для освобождения оккупированных территорий Украина получит от США "некоторые вещи, которые уже были переданы, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставляли".

Отвечая на вопрос, возможна ли поставка в Украину американских боевых самолетов F-16, она отметила, что эта тема обсуждается.