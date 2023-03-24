В минобороны Франции заявили, что украинские пилоты не учатся на истребителях Mirage, а проходят другую подготовку

Украинские пилоты во Франции проходят подготовку по выживанию в случае катапультирования на вражеской местности, отметили в минобороны страны Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Об этом 23 марта на брифинге сообщил представитель минобороны Франции генерал Ян Граве, его цитирует Le Figaro.

Накануне, 22 марта, издание написало, что Франция более полутора месяцев на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси обучает около 30 украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.

Эту информацию опровергли в Воздушных силах (ВС) ВСУ.

"Проходили во Франции подготовку у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", – подчеркнул спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

По словам Граве, украинские летчики во Франции проходят подготовку по противовоздушной обороне, а также по выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.

Он добавил, что Франция "обеспечивает специализированное обучение до 1200 украинцев в течение года". Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.