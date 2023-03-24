В минобороны Франции заявили, что украинские пилоты не учатся на истребителях Mirage, а проходят другую подготовку

Об этом 23 марта на брифинге сообщил представитель минобороны Франции генерал Ян Граве, его цитирует Le Figaro.
Накануне, 22 марта, издание написало, что Франция более полутора месяцев на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси обучает около 30 украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.
Эту информацию опровергли в Воздушных силах (ВС) ВСУ.
"Проходили во Франции подготовку у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", – подчеркнул спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.
По словам Граве, украинские летчики во Франции проходят подготовку по противовоздушной обороне, а также по выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.
Он добавил, что Франция "обеспечивает специализированное обучение до 1200 украинцев в течение года". Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами.
28 февраля вероятность передачи Украине боевой авиации не исключил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Он не дал прямого ответа на вопросы о готовности Франции передать или продать самолеты Mirage 2000-C, а также участии французских инструкторов в обучении украинских летчиков в Польше. Однако Лекорню подтвердил, что обе эти темы обсуждаются с Киевом.