СМИ сообщили, что украинские пилоты более полутора месяцев осваивают истребители Mirage во Франции. В Воздушных силах ВСУ опровергли

Об этом 22 марта написала Le Figaro.
Отмечается, что решение было принято в преддверии визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского 8 февраля.
Информацию об обучении украинских пилотов во Франции в эфире "Радіо Свобода" опроверг спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, различные государства предлагают Украине разные площадки "для возможного, потенциального, будущего обучения наших пилотов на тот тип, который будет выбран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами".
"Проходили во Франции подготовку у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", – подчеркнул Игнат.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами.
28 февраля вероятность передачи Украине боевой авиации не исключил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Он не дал прямого ответа на вопросы о готовности Франции передать или продать самолеты Mirage 2000-C, а также участии французских инструкторов в обучении украинских летчиков в Польше. Однако Лекорню подтвердил, что обе эти темы обсуждаются с Киевом.