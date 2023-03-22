СМИ сообщили, что украинские пилоты более полутора месяцев осваивают истребители Mirage во Франции. В Воздушных силах ВСУ опровергли

Об этом 22 марта написала Le Figaro.

Отмечается, что решение было принято в преддверии визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского 8 февраля.

Информацию об обучении украинских пилотов во Франции в эфире "Радіо Свобода" опроверг спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, различные государства предлагают Украине разные площадки "для возможного, потенциального, будущего обучения наших пилотов на тот тип, который будет выбран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами".

"Проходили во Франции подготовку у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет", – подчеркнул Игнат.