В Сумской области под российскими бомбами погибли сторож школы и полицейский. Появилось видео масштабных разрушений

"Одна из бомб попала в здание полиции, а также повреждена местная школа. Погиб полицейский и сторож школы", – сообщил общественный вещатель.

Полиция Сумской области в Facebook 24 марта подтвердила, что один из двоих погибших – полицейский Вадим Листопад.

"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца остались двое детей и большая семья", – сказано в некрологе.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном.