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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области под российскими бомбами погибли сторож школы и полицейский. Появилось видео масштабных разрушений

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Последствия российской бомбардировки в Белополье Сумской области
Последствия российской бомбардировки в Белополье Сумской области
Скриншот: "Суспільне Новини" / Telegram

В Белополье Сумской области после российских авиаударов и обстрелов продолжается разбор завалов. Об этом сообщает 24 марта в Telegram "Суспільне", продемонстрировав на снятом с дрона видео масштабные разрушения в городе.

"Одна из бомб попала в здание полиции, а также повреждена местная школа. Погиб полицейский и сторож школы", – сообщил общественный вещатель.

Полиция Сумской области в Facebook 24 марта подтвердила, что один из двоих погибших – полицейский Вадим Листопад.

"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца остались двое детей и большая семья", – сказано в некрологе.

https://www.facebook.com/policesumy/posts/pfbid0NCVyMjb5JdtK2H8XNAP7omBQCvZrMNsctZ9JM2efmsBdCFfJ1AowpnurDob1PQf4l

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

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