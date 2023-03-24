В Сумской области под российскими бомбами погибли сторож школы и полицейский. Появилось видео масштабных разрушений

"Одна из бомб попала в здание полиции, а также повреждена местная школа. Погиб полицейский и сторож школы", – сообщил общественный вещатель.
Полиция Сумской области в Facebook 24 марта подтвердила, что один из двоих погибших – полицейский Вадим Листопад.
"При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью. Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца остались двое детей и большая семья", – сказано в некрологе.
Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.