ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области двое погибших в результате российских обстрелов и авиаударов – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумскую область оккупанты атаковали управляемыми бомбами с самолетов Су-35
Сумскую область оккупанты атаковали управляемыми бомбами с самолетов Су-35
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты за сутки 23 марта подвергли обстрелам из реактивной (РСЗО) и ствольной артиллерии несколько общин Сумской области, сообщила 24 марта в Facebook Сумская ОВА.

В частности, под прицелом российских войск оказался город Белополье: тут зафиксированы авиационный удар и обстрел из РСЗО "Град" (80 прилетов) и ствольной артиллерии (20 прилетов).

"В результате обстрела Белополья погибли два человека, ранены девять человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие", – сказано в сообщении.

Город Ворожба оккупанты обстреляли из РСЗО, в результате повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. По данным ОВА, травмирован один человек.

Село Виры Речковской общины подверглось авиаудару и атаке дроном-камикадзе, в результате повреждены детский сад, административное здание, разрушено здание школы. Село Речки обстреляли из артиллерии, в результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

В Николаевской поселковой общине по агрофирме был нанесен авиаудар, повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника, добавили в ОВА.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0drFjEJwmukNuUhYGGRBoD1JMHK3V5KyP9Mv1GpvWkq15MzATu6g1fpxNtWWUd5KNl

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки. 

Теги: Россия, Украина, Сумская область, авиация, раненые, РСЗО, артиллерия, жертвы, истребители, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, бомба, погибшие, травмы, российские оккупанты, Су-35, военное преступление, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (250818)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (201627)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (130539)
4
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (95743)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82321)
6
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (75418)
7
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (56330)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53839)
 
 
 
 