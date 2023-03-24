В Сумской области двое погибших в результате российских обстрелов и авиаударов – ОВА

В частности, под прицелом российских войск оказался город Белополье: тут зафиксированы авиационный удар и обстрел из РСЗО "Град" (80 прилетов) и ствольной артиллерии (20 прилетов).
"В результате обстрела Белополья погибли два человека, ранены девять человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие", – сказано в сообщении.
Город Ворожба оккупанты обстреляли из РСЗО, в результате повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. По данным ОВА, травмирован один человек.
Село Виры Речковской общины подверглось авиаудару и атаке дроном-камикадзе, в результате повреждены детский сад, административное здание, разрушено здание школы. Село Речки обстреляли из артиллерии, в результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.
В Николаевской поселковой общине по агрофирме был нанесен авиаудар, повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника, добавили в ОВА.
Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. После этого были новые атаки.