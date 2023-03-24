В Сумской области двое погибших в результате российских обстрелов и авиаударов – ОВА

В частности, под прицелом российских войск оказался город Белополье: тут зафиксированы авиационный удар и обстрел из РСЗО "Град" (80 прилетов) и ствольной артиллерии (20 прилетов).

"В результате обстрела Белополья погибли два человека, ранены девять человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие", – сказано в сообщении.

Город Ворожба оккупанты обстреляли из РСЗО, в результате повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. По данным ОВА, травмирован один человек.

Село Виры Речковской общины подверглось авиаудару и атаке дроном-камикадзе, в результате повреждены детский сад, административное здание, разрушено здание школы. Село Речки обстреляли из артиллерии, в результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

В Николаевской поселковой общине по агрофирме был нанесен авиаудар, повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника, добавили в ОВА.

Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб.